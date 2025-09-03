Lilita Carrió anunció su noviazgo con un hombre de 95 años, dio detalles de la intimidad y luego aclaró todo: “Se reduce a...”

Elisa “Lilita” Carrió, llamó la atención del público en las últimas horas por la confesión de su relación de amor con un hombre de 95 años. Al revelar su vínculo, destacó que el hombre se mantiene muy bien porque se inyectó vitamina C, pero prefirió no develar su identidad. Sin embargo, no todo terminó siendo como parecía.

Qué dijo Lilita Carrió sobre su relación

En una entrevista con en el programa 540, conducido por los periodistas María O’Donnell y Ernesto Tenembaum, en Cenital, reveló: “Tengo un novio que tiene 95 años y está en muy buen estado porque se infiltró vitamina C. Está un poco perdido, pero en mi estado de enfermedad creo que funciona. Nos llevamos muy bien. Yo ya estoy en la tercera edad porque voy a cumplir 70 y me lleva 25. Es una buena diferencia”.

La aclaración de Lilita Carrió

Después de que la noticia haya ganado relevancia en redes sociales y varios portales la publiquen, la mujer explicó en La Voz en Vivo, que era todo una mentira: “Era una broma de videomatch, viste como hay falsas narrativas y dicen que estamos en la postrealidad. Me pareció una historia fantástica, esto de que me encuentre en una esquina con un famoso de 95 años. Siempre hay que inventar una gran mentira para tapar la verdad“, dijo al despedirse.