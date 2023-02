La queja de De Mendiguren por la inflación: “La gente compra igual a pesar de los precios, y eso no ayuda”

El secretario de Industria y Desarrollo Producto, José De Mendiguren, habló este martes antes de que se de a conocer la inflación de enero, donde adelantó que estará por encima de los cinco punto. “Lamentablemente vemos que las cifras están por arriba del mes anterior, eso nos preocupa”, remarcó.

Así, el funcionario nacional confirmó en diálogo con radio AM750 que en la Casa Rosada descuentan que el Índice de precios al consumidor (IPC) de enero superará el 5,1%, marca que registró en diciembre del año pasado.

José de Mendiguren y Sergio Massa. (Presidencia) Foto: Presidencia

De Mendiguren ensayó una explicación y consideró que uno de los factores que apuntaló la inflación fue el “abuso” con los precios en el sector del turismo.

“En la temporada hubo un movimiento muy importante de turismo, récord en todos los lugares de la Argentina, e indudablemente cuando esto sucede se abusan con precios”, apuntó.

“El límite lo pone muchas veces la capacidad de compra. La gente compra igual a pesar de los precios que no debería convalidar y esto no nos ha ayudado. También algunos problemas estacionales. Esto no quiere decir que hay que abandonar esa lucha para que el sendero de la inflación siga a la baja”, completó De Mendiguren.

El secretario subrayó que la inflación es el “problema grave” que preocupa a todos en el equipo de Massa. “El problema que tenemos es grave, porque además vos podés estar creciendo, el nivel de desempleo es de los más bajos de los últimos 10 años, 6,9%, pero hoy lo que está pasando es que a la gente que está trabajando, que tiene empleo, no le alcanza la plata”, repasó.

José De Mendiguren aseguró que uno de los factores fue el abuso en los precios del turismo. Foto: Municipio VCp

“A nosotros lo que nos vuelve locos en este momento es el tema de inflación, que es un tema muy complejo”, insistió De Mendiguren, para luego referirse a las variables que dejó el gobierno de Mauricio Macri y a la suba de precios internacionales vinculada con la pandemia del coronavirus.

Con una inflación superior al 5,1% mensual se frustra el plan que emprendió Massa para tratar de marcarle un sendero a la marcha de los precios. La expectativa del ministro de Economía, que buscó materializar con serie de medidas como acuerdos de precios, es ponerles un techo del 4% mensual a los precios antes de abril.