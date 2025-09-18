La oposición rechazó en el Senado el veto a los ATN, pero se le complica en Diputados

Veinticuatro horas después de rechazar los vetos a las leyes de presupuesto universitario y emergencia en el Garrahan, la oposición le asestó otro duro revés al presidente Javier Milei en el Senado, donde consiguió mantener en pie la ley de reparto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) que impulsaron meses atrás los 23 gobernadores y el jefe de Gobierno porteño. Sin embargo, el Gobierno corre con ventaja para revertir la derrota en la Cámara de Diputados.

La ley recibió una mayoría abrumadora de 59 votos afirmativos. Hubo solo 9 negativos y 3 abstenciones. Entre los cordobeses hubo votos divididos: Alejandra Vigo, representante del gobernador Martín Llaryora, volvió a respaldar la ley, mientras que Luis Juez y Carmen Álvarez Rivero, del PRO, refrendaron su rechazo. La postura de Juez lo acercó nuevamente a la Casa Rosada tras las diferencias por la emergencia en discapacidad.

Una premisa atravesó los discursos de la oposición: es la primera vez en la historia que los 24 gobernadores unen fuerzas para ponerle un freno a la una decisión del poder central. Esa contundencia se vio reflejada en la votación, donde los únicos votos en contra fueron los seis libertarios, los cordobeses Juez y Álvarez Rivero, y el aliado formoseño Francisco Paoltroni.

Las tres abstenciones fueron de senadores que quedaron entre la espada y la pared: los mendocinos Rodolfo Suárez y Mariana Juri, que reportan al gobernador Alfredo Cornejo, aliado electoral de La Libertad Avanza; y el jefe del bloque PRO, Alfredo De Angeli, que responde al entrerriano Rogelio Frigerio, también socio de Milei. “El gobernador encontró una provincia quebrada y está tratando de resolver los problemas con el diálogo”, justificó.

Aunque la oposición logró un nuevo triunfo y suma presión, el escenario promete ser más favorable para el Gobierno en Diputados, donde el oficialismo está en condiciones de blindar la medida del presidente. Ya consiguió 90 votos negativos en la votación original, es decir, alcanzó el tercio necesario. Hubo 143 votos afirmativos, 12 abstenciones y 12 ausentes.

La fábula del escorpión y la rana

Más de un senador apeló a la conocida fábula del escorpión y la rana para describir lo que Milei hace con los gobernadores. Cuenta esa historia que un escorpión le pide a una rana que lo cargue para cruzar un río. La rana desconfía de que el escorpión la pique, pero éste le responde que si lo hace, ambos se ahogarían. La rana acepta, pero a mitad de camino el escorpión le clava su aguijón, porque “está en su naturaleza”. Finalmente, ambos se hunden.

La oposición dejó firme en la Cámara alta la Ley de ATN y pasa a Diputados (Foto: Comunicación Senado)

En un clima de crispación en las provincias, la iniciativa sancionada por el Congreso establece la distribución diaria y automática de los ATN de acuerdo con el esquema de coparticipación, en lugar del reparto discrecional que, a lo largo de todos estos años, le permitió a los distintos gobiernos utilizar esta herramienta como “premio y castigo” a las provincias según su color político.

Cuando Milei llegó al poder, optó por subejecutar el Fondo de ATN para alimentar el superávit fiscal: según cifras aportadas en el debate, en 2024 solo se distribuyó el 7% de estos recursos. Ocho distritos no recibieron transferencias, entre ellos Córdoba. En la oposición hablan de “robo” y “confiscación” por parte de la Nación.

En los últimos días, el Gobierno abrió el grifo y giró ATN a cuatro provincias (Santa Fe, Entre Ríos, Chaco y Misiones) por un total de $12.500 millones, en un intento finalmente infructuoso por torcer voluntades en el Congreso.

El jefe del bloque libertario, Ezequiel Atauche, aseveró que “desarmar esta herramienta tiene el riesgo de que cuando haya una emergencia o un problema climático, los fondos para hacerse cargo no van a estar”. Se preguntó, con ironía: “¿Qué va a pasar en ese momento? ¿Se van a juntar los gobernadores en un asado, entre ellos harán una vaquita, pondrán cinco pesos cada uno y se harán cargo? No lo veo. Veo que las provincias van a quedar desvalidas”.

Cordobeses divididos

Vigo fue la única cordobesa que defendió los cambios en el reparto de ATN. “Es imposible no reconocer que esta ley evita la discrecionalidad en el manejo de los recursos, por la que unas provincias terminan recibiendo una parte, y otras, nada. Son fondos que pertenecen a las provincias, que se recaudan a través de los impuestos que la Nación recauda y luego debe distribuir”, argumentó.

La senadora del “cordobesismo” explicó que el reparto de recursos tendría un efecto inmediato en la vida de las provincias. “Los hospitales públicos en todo el territorio nacional están colapsados y se sigue discutiendo si el Garrahan tiene que tener una reasignación de fondos para prestar servicio a todos los niños de Argentina, y no le escuché la misma vehemencia (al presidente) para defender la posición de quienes nos parece injusto que el tabacalero (Pablo Otero) se llevó con sus impuestos mucho más de lo que ahora estamos discutiendo”.

Luis Juez apoyó el veto, aunque eligió esta vez no hablar en el recinto. “Es una locura intentar cambiar la mecánica de distribución de los ATN en el medio de una gestión”, consideró ante la consulta de este medio.

Su compañera de bloque Álvarez Rivero, en tanto, señaló: “Si se han podido reunir todos los gobernadores y se han puesto de acuerdo, discutamos la distribución de impuestos, discutamos las reglas para la relación Nación-provincias. A Córdoba, como a otras provincias de la Región Centro, nos asfixian las retenciones y a la vez nos reducen la coparticipación, así que es un doble castigo”.

Tras recordar que “estas reglas las puso el peronismo”, la senadora advirtió: “Durante años se usaron los ATN para disciplinar, someter y arrodillar a las provincias. Y no se cuestionaba la regla; recién se la cuestiona ahora”. Vigo le salió al cruce y recordó que la Ley de Coparticipación, en la que se basa esta nueva norma, se sancionó en pleno gobierno de Raúl Alfonsín. “No es un invento del peronismo”, retrucó.

Gobernadores peronistas, en guerra con Milei

La voz de los gobernadores del PJ se hizo sentir fuerte a través de los senadores de Unión por la Patria. “A las provincias las masacraron”, sintetizó, sin rodeos, el catamarqueño Guillermo Andrada, que responde a Raúl Jalil. “Debe ser la primera vez que todos los gobernadores de distintos signos políticos se sientan y acuerdan un proyectos defendiendo sus derechos”, aportó su par Lucía Corpacci, exmandataria catamarqueña.

Desde La Pampa, Pablo Bensusán sostuvo, en nombre de Sergio Ziliotto, que “este proyecto de redistribución de los ATN no altera el equilibrio fiscal, sino que pone los recursos donde corresponde, en las provincias. Ellas se hicieron cargo de la salud y de las obras de infraestructura que el gobierno nacional no hizo”.

Por parte del gobernador riojano Ricardo Quintela, el senador Jesús Rejal explicó que los mandatarios salieron a pedir esta ley porque “los recursos que le corresponden a las provincias y le llegaban a las provincias normalmente a través de fondos fiduciarios, impuesto a los Combustibles o estos ATN, dejaron de llegar. Y en los lugares donde llegaban a cuentagotas, era para disciplinar”.

Al cierre del debate, el formoseño José Mayans, hombre de Gildo Insfrán, alertó que “la soberbia del presidente no le permite reflexionar” y que “esto es un llamado de atención de los gobernadores”. También cuestionó a los senadores que “votan en contra de sus provincias”, al considerar que “no es un simple veto”.