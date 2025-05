José Cano y la situación de la UCR de cara a las elecciones

El legislador José Cano confirmó que el diputado nacional, Roberto Sánchez, será nuevamente candidato en las elecciones de octubre. En una extensa entrevista con el periodista Germán Valdez, repasó su gestión como intendente, su rol legislativo y el contexto nacional, y ratificó la intención de reconstruir un frente opositor con vocación de gobierno. La definición llegó acompañada de fuertes críticas al presidente Javier Milei, al oficialismo provincial y a la falta de políticas federales.

-¿Cómo viene la candidatura de Sánchez? ¿Sale Sánchez?.

-“Nosotros creemos que Roberto (Sánchez), en primer lugar, ha sido durante 8 años un intendente exitoso que demostró que la política, la buena política, cambia la vida de la gente y probablemente con mucho menos recursos de lo que contaron intendentes anteriores, es innegable, nadie puede desconocer la transformación que generó en ese municipio. Volvió a ser la perla del sur".

“Obviamente, gestión que hoy está siendo continuada por el intendente (Alejandro) Molinuevo, pero aparte de eso, fue nuestro candidato a gobernador en el 2023. El opositor que sacó más de 350,000 votos y creo que como diputado, como candidato de diputado nacional, que casi empató con el oficialismo. Estuvimos a medio punto, pero aparte como diputado nacional, acompañó cuestiones que tienen que ver con el gobierno nacional vinculado a cerrar el déficit fiscal, a las medidas para recuperar la macroeconomía. Fue contundente en oponerse, por ejemplo, al veto, a la movilidad previsional, que básicamente era que los jubilados iban a cobrar un incremento mínimo. En ese momento eran 2 kg de carne y sin embargo el presidente Milei lo vetó, pero aparte se cumplía con la ley del Congreso de que el haber jubilatorio se tiene que ajustar por una ley, no por decreto. Es decir, Milei está haciendo exactamente lo mismo que le criticamos a Alberto Fernández. Se derogó la ley del del previsional de la gestión de Cambiemos, donde entre otros puntos estaba la inflación y hoy es un incremento discrecional. Los jubilados han perdido un más de la mitad del poder adquisitivo que tenían cuando uno compara el dato interanual y eso realmente es inadmisible. Pero no acompañó el veto, voto en contra del veto de Milei, voto a favor del presupuesto de las universidades públicas, voto a favor de la ciencia y la tecnología. Es decir, me parece que un diputado nacional que planteó al Jefe de Gabinete lo que tiene que ver con la responsabilidad que tiene el gobierno nacional vinculado al mantenimiento de rutas nacionales, que por otra parte ese mantenimiento se hace a partir de impuestos que tienen imputaciones específicas. Es decir, el impuesto a los combustibles, una parte del impuesto a los combustibles va al mantenimiento de las rutas nacionales, de la infraestructura vial. Se sigue cobrando el impuesto, se aumentó siete veces impuesto, pero no se transfiere una moneda a la provincia“.

“Fue bastante contundente, exigiéndole al gobierno nacional que trate el presupuesto. Este el segundo periodo de Milei que gobierna sin presupuesto, está gobernando con el último presupuesto aprobado en diciembre del 2022, perdón, en octubre del 2022, que es el presupuesto con el que gobernó en el 2023 Alberto Fernández”.

“Con lo cual me parece que Roberto tiene todos los avalen suficiente para que los que lo acompañamos en su candidatura a gobernador y fuimos electos acompañemos hoy su reelección como diputado, que va mucho más allá de una elección. En octubre se definen muchas cosas en el país. Uno puede estar absolutamente de acuerdo en los números de la macroeconomía, en la lucha contra la inflación”.

“Ahora, de ninguna manera podemos avalar cuestiones que al gobierno anterior le criticaban como gobernar sin presupuesto, como el acto indecoroso del día de ayer de no estrecharle la mano, dejarlo con la mano extendida al Jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires delante del arzobispo o a la propia vicepresidenta y que eso aparte se ha justificado diciendo que Roma no paga traidores. Si Roma no pagaría traidores, el Papa lo tendría que haber echado a patadas del Vaticano, porque Milei dijo barbaridad del Papa, ¿no? Y sin embargo, el Papa lo recibió, lo abrazó… o lo que dijo Patricia Bullrich de él, o él de Patricia Bullrich. O lo que dijo (José Luis) Espert de Milei. Entonces, me parece que estamos viviendo un momento donde la elección de octubre va a poner blanco sobre negro, en definitiva, sobre cuál es el rol del gobierno nacional“.

Si quiere transferir todas las responsabilidades de salud, de educación, de infraestructura vial, a las provincias. Se perdieron 180,000 puestos de trabajo de la economía formal, de los cuales el 45% de ese porcentaje tiene que ver con la ausencia de la obra pública".

“Que la obra pública sea sinónimo de corrupción o que el kirchnerismo haya utilizado eso. La primera causa por la cual se lo imputa Jaime una denuncia que hice yo. Ninguno de estos libertarios que hoy pululan hablando del kirchnerismo, que son la única fuerza que se opone a los K… la verdad que sería bueno saber dónde estaban en ese momento. Bueno, (Lisandro) Catalán era funcionario de (Daniel) Scioli. De Catalán sabemos dónde estaba. Mientras la gente estaba en la plaza en Tucumán reclamando por la elección del 2015, él era funcionario de Scioli, lo peor de la casta, que aparte hoy es parte del gobierno nacional. Entonces, me parece que en octubre se definen diputados que defiendan los intereses de la provincia, que defiendan las becas progresar 500,000 becas progresar menos“.

“Y aparte las becas están congeladas, es decir, no han sido homologadas de acuerdo a la pérdida del poder adquisitivo de la gente, que defiende la educación. Un país que no invierte en educación, es un país que no tiene futuro. Entonces, como decía Carlos Alsina, una cosa es que haya institutos, organismos del Estado que funcionaron mal, que fueron colonizados o desvirtuados por el kirchnerismo. Y una cosa es muy distinta, esas cosas hay que modificarlas. El Estado tiene que ser eficiente. El Estado no puede ser una caja para construir poder político. Tiene que ser un Estado eficiente que le cambie y le modifique la vida a la gente, ¿no?. Pero este gobierno lo que hace “directamente cierro”: el instituto belgraniano, el INCA, todo. Y lo peor que pasa es que el Congreso de la Nación tiene que plantear política, decir, bueno, está bien, las rutas nacionales, el Estado nacional no se va a hacer cargo de la infraestructura vial. Perfecto. Transferir los impuestos a las provincias. Va a haber un consorcio del Noa, un consorcio del NEA, porque sería bastante ilógico. Hay un uniforme lapidario, el 50% de las rutas nacionales están en mal estado, es decir, cada 2 km, 1 km está absolutamente en mal estado. Pero digamos, no hace falta ver las estadísticas, hay que recorrer el país para darse cuenta. Uno no ve una máquina que esté haciendo ningún tipo de inversión en una ruta nacional. Entonces vamos a armar un consorcio del Noa, un consorcio del NEA que tiene conectividad con la ruta nueve, la ruta nacional 34. Vamos a transferir recursos. El gobierno nacional va a poner un veedor o un funcionario que coordine esas acciones. No. Directamente las provincias que no la quieren, no se quieren hacer cargo, no se hacen cargo. Entonces, me parece que tiene que haber de alguna manera, Germán, cuando yo me opongo a un sistema que probablemente no funcionó antes, como gobierno nacional, tengo que dar la hoja de ruta“.

“Estábamos el otro día en Salta viendo el sistema electoral, la mayoría eran dirigentes políticos. Les pregunté, ¿quién es el secretario de agricultura? Nadie sabía. ¿Quién es el responsable de la cartera de educación del gobierno nacional? Es decir, este gobierno no tiene ministro del Interior. Entonces, la lógica de un gobierno no puede ser la denotación del que piensa distinto, el agravio y que aparte la falta de respeto, el lumpenaje que rodea el gobierno como el Gordo Dan, que parecería ser un Jefe de Gabinete en la sombra, que cuando murió el ex presidente (José) Mujica puso “uno menos” y que esto sea avalado, regocijado por un sector de la sociedad… Realmente me parece que es preocupante. Por eso digo que en octubre hay que votar dirigentes que tengan valores, que sean transparentes, que no sean inmaculados, que hayan defendido los valores que, como partido, nosotros defendemos. Me parece que Roberto reúne esas condiciones, pero aparte en la construcción de la responsabilidad que tenemos nosotros de construir una alternativa política en Tucumán, no podemos cada 4 años estar cambiando de figura. Es decir, Morales perdió cuatro veces en Jujuy hasta que finalmente fue electo gobernador y transformó Jujuy. Vos te vas hoy a Jujuy, es otra provincia que tiene superávit, no depende de los fondos nacionales, construyó 280 escuelas, tiene la planta de energía solar más grande de Sudamérica, es decir, una gestión para mirar como la gestión de Concepción“.

-Pero la pregunta que me hacen o se hacen es ¿Cuándo se define Sánchez? Porque Sánchez tiene una valoración entre 24 y 26% según las encuestas. La Libertad Avanza para que no salga Sánchez mirando hoy, debería tener más del 50%. Imposible en Tucumán. La pregunta es, ¿cuándo van a aprovechar esos números?

-“Nosotros venimos con Roberto conversando ya de hace bastante tiempo, no solamente con él, con Fredy Toscano, con Silvia (Elías). Hemos tenido ya un par de reuniones. Hoy vamos a tener otra reunión y Sánchez va a ser candidato. No hay paso. Las elecciones son en octubre, es decir, estamos recién finiquitando el mes de mayo, digamos, hay un proceso todavía que los plazos electorales todavía no han empezado a correr, pero Roberto va a ser candidato y vamos a trabajar para reconstruir el espacio que en el 2015 conmocionó al poder en Tucumán, una elección que se anuló y esa es nuestra responsabilidad, reconstruir una alternativa política que se oponga a quienes hace más de 20 años gobierna la provincia, pero aparte a los que le votan todo a Milei, porque la verdad que uno lo escucha acá a algunos hay contradicciones. En la legislatura escucho a legisladores del oficialismo quejarse el gobierno nacional, pero los tres diputados de Jaldo le votan todo. Han votado absolutamente todo, a excepción de Carlos Cisneros y de Pablo Yedlin“.

“Es bastante raro ver como el representante del peronismo votan a favor de un veto en contra de los jubilados, en contra del presupuesto de la universidad pública”.

“Entonces, me parece que tenemos que reconstruir un espacio que discuta en Tucumán otras cosas, como vinculado a lo que recién el panel anterior, vinculado a la salud mental, al problema de las adicciones, a la necesidad que tenemos de cambiar nuestra matriz energética con la potencialidad que tiene Tucumán, a modificar el Código Tributario, A las obras de infraestructura que hacen falta en la provincia y que hace más de 20, 30 años que no se hacen”.

“Me parece que hay que dejar de mirarse el ombligo y tratar de entender el momento que estamos viviendo, donde hay un 50% de la población que está sin trabajo, que vive por debajo de la línea de pobreza y un 30% de esos son jóvenes con menos de 30 años. Entonces, me parece que el descrédito de la política tiene que ver cuando discutimos cuestiones que a la gente no le interesan y que no le cambian la vida.

-Ya se alargó Catalán, ya se largó (Ricardo) Bussi y ya se largó (Paula) Omodeo con (Sebastián) Murga. ¿Ustedes cuándo definen?

“Nosotros vamos a definir con los plazos que tenemos con el cronograma electoral y no tenga duda que Roberto va a ser candidato y vamos a tratar de presentar una lista que represente la pluralidad que somos en Tucumán”.

-¿(Mariano) Campero está con ustedes?

“Mariano es un dirigente con el que yo tengo mi diferencia, que ha sido pública. Se jugó el 100% acompañando todas las medidas del gobierno nacional y así le pagaron porque lo sacaron del radar. No solamente a Campero, le pasó también a otros dirigentes como (Martín) Arjol, en Misiones. Y no tengo duda que Mariano, un dirigente que también tuvo una brillante gestión como intendente en Yerba Buena y que es un activo que tiene que formar parte de un espacio opositor para construir una alternativa y gobernar Tucumán en el 2027. Yo vengo conversando con él y me parece que es una persona que lo va a acompañar a Roberto. Es una decisión que tendrá que tomar él y su equipo. En las reuniones que estuvimos están participando concejales del espacio, funcionarios del intendente (Pablo) Macchiarola, así que me parece que vamos a terminar confluyendo en ese espacio”.