El presidente Javier Milei participará este sábado de la Cumbre del Mercosur, en esta oportunidad golpeada por la decisión de la Unión Europea de postergar la firma del acuerdo con el bloque sudamericano hasta enero.

Lo que originalmente iba a ser el escenario para una rúbrica histórica en Foz de Iguazú, con el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva como anfitrión, se transformó en un encuentro opaco donde hay riesgo de que recrudezcan las diferencias ideológicas entre los principales socios.

La decisión de la Unión Europea, comunicada formalmente por la presidenta de la Comisión, Ursula Von Der Leyen, tras la cumbre de líderes del jueves, respondió a una fractura interna de último momento y en gran medida vinculada a las fuertes protestas que se produjeron Bruselas donde los agricultores rechaza en pacto.

A pesar de la posición de países impulsores como Alemania y España, la falta de consenso bloqueó el avance del tratado.

Un factor determinante fue la postura de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, quien, en sintonía con el histórico rechazo de Emmanuel Macron en Francia, solicitó un margen de tiempo adicional —estimado en tres semanas— para incorporar salvaguardias que calmen las masivas protestas de los agricultores europeos.

En las calles de Bruselas, el clima de tensión escaló con bloqueos de tractores e incidentes frente a las sedes oficiales, enviando un mensaje de presión que los líderes europeos no pudieron ignorar.

Este escenario añade una capa de tensión a la distante relación entre Javier Milei y Luiz Inácio Lula da Silva.

Desde la campaña electoral de 2023, el vínculo entre ambos mandatarios estuvo marcado por la distancia ideológica y los agravios personales.

Milei llegó a calificar a su par brasileño de “corrupto” y “comunista”, mientras que el Palacio del Planalto optó por una estrategia de pragmatismo distante, enviando inicialmente delegaciones de menor rango a Buenos Aires.

Si bien la necesidad comercial —Brasil es el principal socio de Argentina— forzó una convivencia institucional mínima, la química entre ambos es nula.

Esta cumbre en Foz de Iguazú será uno de los pocos encuentros cara a cara, donde la falta de una firma con la UE le quita a Lula el “trofeo” diplomático que planeaba exhibir ante el libertario.

Para Milei, este nuevo aplazamiento europeo no es solo un dato diplomático, sino un insumo central para su narrativa de gestión. El mandatario argentino arriba a Brasil con una agenda extremadamente apretada y un mensaje de confrontación hacia la estructura actual del bloque regional.

Según confirmaron fuentes de la Casa Rosada, Milei aprovechará el vacío dejado por la postergación para reiterar que el Mercosur se ha convertido en una “barrera al comercio” y un ente “excesivamente burocrático” que impide el desarrollo soberano de sus miembros.

Su objetivo es lograr una flexibilización regulatoria que permita a la Argentina negociar acuerdos bilaterales por fuera del bloque, una necesidad imperiosa para avanzar en su pretendida alianza estratégica con el gobierno de Donald Trump en Estados Unidos.

El trasfondo de esta disputa radica en la concepción misma del Mercosur. Mientras que para la diplomacia de Itamaraty el bloque es un instrumento de proyección geopolítica y protección industrial, para el equipo económico de Milei es una “unión aduanera imperfecta” que encarece los costos de producción locales.

El Presidente argentino llega con la idea de impulsar bajas de aranceles de manera unilateral, algo que hoy está vedado por el reglamento interno.

La parálisis del acuerdo con la UE le sirve de argumento para sostener que el bloque sudamericano está “atado” a los tiempos y caprichos de terceros, perdiendo oportunidades en otros mercados más dinámicos.

Expectativas para este sábado

En el encuentro de este sábado, Milei compartirá mesa con Lula, Yamandú Orsi (Uruguay) y Santiago Peña (Paraguay).

El contraste de visiones será inevitable. Mientras que Lula apostaba por un cierre de época bajo su liderazgo, la postergación europea le quita peso político a su rol de mediador.

En ese vacío, Milei intentará imponer su tesis de que el Mercosur ha “incumplido su objetivo original” y que la única salida viable es la desregulación total del mercado común.

La estrategia de la Casa Rosada, respaldada por el canciller Pablo Quirno, busca asegurar que el reclamo de apertura económica no quede solo en la retórica, sino que se traduzca en presiones técnicas reales. La consigna de “apertura o intrascendencia” parece ser el eje con el que la delegación argentina pretende enfrentar un 2026 que comenzará con una nueva y dudosa ronda de negociaciones en Bruselas.

En conclusión, la cumbre de Foz de Iguazú se presenta como un escenario de transición crítica donde la desconfianza personal entre Milei y Lula se mezcla con la fatiga de un tratado que lleva 25 años en el limbo.