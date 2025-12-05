Jaldo y Ávila formalizan una alianza institucional

En una conferencia de prensa realizada este jueves, el gobernador Osvaldo Jaldo confirmó oficialmente que la senadora nacional Beatriz Ávila integrará el Bloque Independencia en la Cámara de Senadores de la Nación.

La decisión marca un nuevo capítulo en la articulación institucional entre ambos dirigentes y fortalece la representación de Tucumán en el Congreso.

Al realizar el anuncio, Osvaldo Jaldo expresó su satisfacción por el paso dado: “Hoy también venimos a presentar, y yo diría con mucha alegría, la formalización de un trabajo institucional que veníamos haciendo ya en el Senado desde hace tiempo”.

El mandatario destacó la dinámica de cooperación con Beatriz Ávila, subrayando el acompañamiento legislativo que ha brindado la senadora: “Nos hemos venido complementando en el Senado, conversando sobre diferentes temas de agenda nacional y también sobre lo que concierne a la provincia de Tucumán”.

También resaltó su rol parlamentario: “La senadora Ávila nos ayudó y nos colaboró no solo en materializar leyes necesarias, sino también en gestiones fundamentales para la provincia”.

“Quiero agradecerle públicamente la decisión de formar, por primera vez, el Bloque Independencia en el Senado. Este paso viene a formalizar lo que ya veníamos trabajando juntos”.

Según sostuvo, la creación del nuevo espacio permitirá ampliar la presencia provincial en el Congreso: “La integración del Bloque Independencia nos va a permitir darle a Tucumán una mayor presencia en el Congreso de la Nación”.

Finalmente, evaluó el acontecimiento como parte de una nueva etapa institucional: “Este es un hecho muy importante para Tucumán y para nuestra voz en el Senado. Seguiremos gestionando y trabajando en unidad por el crecimiento de la provincia”.

Un anuncio acompañado por todo el gabinete

Durante la conferencia, Osvaldo Jaldo estuvo acompañado por los ministros Daniel Abad (Economía y Producción), Regino Amado (Gobierno y Justicia), Darío Monteros (Interior), Marcelo Nazur (Obras, Infraestructura y Transporte Público), Susana Montaldo (Educación) y Luis Medina Ruiz (Salud Pública).También participaron la fiscal de Estado Gilda Pedicone de Valls, el secretario general de la Gobernación Federico Nazur y el presidente del Partido por la Justicia Social, Germán Alfaro.

Ávila: “El objetivo es Tucumán”

Por su parte, la senadora Ávila explicó el alcance de la decisión parlamentaria: “Es como había manifestado el Gobernador, hemos formalizado ayer en el Senado de la Nación la conformación del monobloque Independencia, producto de un proceso y de un trabajo que venimos desarrollando con el Gobernador, que tiene como objetivo a Tucumán”.

La senadora subrayó la naturaleza federal del rol que ocupa: Recordó que los representantes en la Cámara Alta deben mantener “un diálogo permanente con el Gobernador”.

Agenda 2026

Beatriz Ávila anticipó que el próximo año traerá debates trascendentes: “Se vienen grandes temas en el Congreso de la Nación, transformaciones desde el Gobierno Nacional, que los estamos estudiando con el Gobernador, como el Presupuesto 2026, ya que desde hace dos años la Nación no cuenta con este presupuesto, tan necesarios también para las provincias”.

Añadió que otros temas centrales serán la reforma laboral, la modificación de la Ley de Glaciares y del Código Penal, iniciativas que forman parte de las discusiones dentro del Partido por la Justicia Social y el Frente Tucumán Primero.

Políticas y gestión provincial

Respecto de su pertenencia partidaria, la senadora afirmó: “Nosotros estamos convencidos de estar en este frente, porque el Gobernador ha dado muestras claras de que coincidimos en nuestras ideas, como mantener un equilibrio fiscal, hacer el ajuste que había que hacer, pero con la gente adentro. Esta es la referencia del modelo de Tucumán que nosotros priorizamos”.

La funcionaria destacó además la conducción política del mandatario: “El Gobernador ha garantizado la paz social en diciembre. Él representa a 1.900.000 tucumanos, gobierna para todos, piensa para todos y en esta misma sintonía trabajo en el Senado de la Nación, representando a la provincia de Tucumán con una enorme responsabilidad”.

Resultados de gestión

En su mensaje, Ávila ponderó los avances de Tucumán en áreas clave: “Están a las claras los avances y los resultados que ha tenido la Provincia de Tucumán en materia de salud y educación; además de que la Provincia se hace cargo de la seguridad“.

“La obra pública no se ha paralizado, por eso también hablamos con el Gobernador y estamos estudiando, en sintonía con los diputados nacionales, el presupuesto para las obras que Tucumán necesita. También es importante saber qué recursos va a tener la provincia en materia social”.