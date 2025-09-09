Jaldo: “Un trabajador que se acuesta con empleo, al día siguiente se levanta con empleo”

El gobernador Osvaldo Jaldo compartió una jornada de diálogo y capacitación junto a la Asociación Bancaria en el Club Caja Popular, en la previa de las elecciones legislativas del 26 de octubre.

El encuentro reunió a trabajadores, dirigentes sindicales y autoridades provinciales, consolidando un mensaje de compromiso, organización y unidad.

“Fue un encuentro de compromiso y unidad que incluyó además una capacitación sobre la implementación de la boleta única, y que reafirmó la importancia de consolidar el Frente Tucumán Primero, que reúne a trece partidos bajo la conducción del justicialismo”, expresó Jaldo.

Reconocimiento a la Bancaria y a la dirigencia tucumana

El mandatario agradeció la invitación de Carlos Cisneros, Cecilia Sánchez Blas y toda la comisión directiva, así como la presencia de la intendenta Rossana Chahla y de la dirigencia bancaria que abrió las puertas para compartir el proyecto político con los trabajadores.

Con relación a los ejes de su gestión, subrayó: “Con el esfuerzo de los tucumanos y con recursos propios, sostenemos la salud, la educación, la seguridad y la acción social, y reactivamos la obra pública para llevar progreso y dignidad a cada rincón de nuestra provincia”.

Compromiso con la Bancaria: Jaldo pidió defender el trabajo y la producción.

Modelo de gestión y defensa del empleo

El Gobernador reivindicó el modelo económico provincial: “Con este modelo de gestión logramos superávit con la gente adentro, no con ajuste, garantizando la estabilidad de los empleados públicos que cumplen un rol esencial en el Estado".

“Porque un trabajador que se acuesta con empleo, al día siguiente se levanta con empleo, y esa es la tranquilidad que brinda un gobierno peronista que piensa primero en su pueblo”.

En ese sentido, aseguró que “Tucumán se defiende con organización, conducción y un proyecto político que pone por delante a las familias y a las futuras generaciones”.

De cara a los comicios, sostuvo:“El 26 de octubre tenemos la responsabilidad de cuidar nuestra producción, la industria, el comercio y, sobre todo, las fuentes de trabajo”.

Finalmente, Jaldo convocó a la unidad sindical y política:

“Desde este encuentro hicimos un llamado claro a la unidad de los trabajadores tucumanos, convencidos de que unidos vamos a seguir escribiendo la historia de justicia social que nos identifica y nos une”.

El acto contó con la presencia del vicegobernador Miguel Acevedo; el presidente Subrogante de la Legislatura, Sergio Mansilla; el vicepresidente primero de la Legislatura, Aldo Salomón; los ministros Regino Amado (Gobierno y Justicia), Luis Medina Ruiz (Salud), Marcelo Nazur (Obras Públicas) y Eugenio Agüero Gamboa (Seguridad); la fiscal de Estado, Gilda Pedicone; el secretario de Producción, Eduardo Castro; el titular del IPV, Hugo Cabral; la intendenta de Alderetes, Graciela Gutiérrez; las diputadas nacionales Elia Fernández y Gladys Medina; los legisladores Javier Noguera, Carolina Vargas Aignasse, Alejandro Figueroa, Tomás Cobos y Gerónimo Vargas Aignasse; y el concejal Fernando Juri.