Jaldo llamó a defender en las urnas el futuro tucumano

En el acto celebrado este martes en el Club Concepción BB de Banda del Río Salí, el gobernador Osvaldo Jaldo enfatizó con intensidad la cohesión del peronismo tucumano y la trascendencia de las próximas elecciones.

“No es casualidad la unidad del peronismo en la provincia. Hemos sido capaces de dejar de lado diferencias personales, institucionales y políticas para lograr el 100 % de unidad. Muchos no creían que íbamos a ser la primera provincia en presentar la lista completa para competir a nivel nacional, pero acá estamos”.

Consciente del peso simbólico del 26 de octubre, subrayó el compromiso de todos en juego:

“El 26 de octubre Tucumán se juega mucho: el presente y el futuro, no solo de nosotros, sino de nuestros hijos y nietos. Nadie puede mirar para otro lado. Necesitamos a la militancia en la calle, golpeando puerta por puerta, barrio por barrio”.

Jaldo no evitó contrastar con el gobierno nacional:

“Mientras el gobierno nacional se pasa los años arreglando variables macroeconómicas para mostrarle al Fondo Monetario Internacional, nosotros gobernamos para el pueblo tucumano, para las 93 comunas rurales y los 19 municipios de la provincia”.

Y cerró con un guiño histórico:

“Como Bernabé Aráoz en la Batalla de Tucumán le dijo a Belgrano ‘no van a pasar’, hoy le decimos a los porteños: no van a pasar por Tucumán, les vamos a ganar las elecciones punta a punta”.