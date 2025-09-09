Jaldo: “El gobierno nacional tiene que escuchar más a la gente”

Tras las elecciones en la provincia de Buenos Aires, donde Fuerza Patria se impuso a La Libertad Avanza, el gobernador Osvaldo Jaldo calificó el resultado como “una señal importante” para la administración nacional de Javier Milei.

“No digo que marca una tendencia, pero sí es una señal importante, primero para nuestro espacio, y segundo, y fundamentalmente, para el gobierno. El gobierno nacional está notificado de que tiene que empezar a considerar más las necesidades y la calidad de vida de la gente. Porque solamente con las variables macroeconómicas no se solucionan los problemas de la gente. Pueden ayudar, pero ya está visto que no alcanza”, advirtió.

El mandatario tucumano sostuvo que el voto bonaerense expresó un malestar profundo: “La gente votó de la manera que votó porque siente en carne propia los efectos de la crisis”.

Explicó, no obstante, que se trató de un escenario particular: “El caso de Buenos Aires es particular. Allí se eligieron autoridades provinciales: concejales, intendentes, legisladores. En cambio, el 26 de octubre se realizarán elecciones nacionales, donde en Tucumán se eligen únicamente diputados, y en otras provincias también senadores”.

Llamado a la tranquilidad

De cara a los comicios nacionales, Jaldo pidió que la campaña en Tucumán transcurra con respeto y paz social. “Nosotros seguimos trabajando como lo venimos haciendo siempre, simplemente pedimos a todos los espacios que se siga desarrollando esta campaña electoral como hasta ahora: con total tranquilidad, con total respeto, y que se le dé la posibilidad al pueblo tucumano de expedirse en las urnas”, señaló.

Dos años de gestión por delante

El gobernador evitó hablar de una reelección en 2027 y puso el foco en el presente: “A nosotros nos quedan dos años de gobierno, que por lo que avizoramos van a ser años duros. Vamos a tener que dedicar mucho tiempo a la gestión, estar encima de cada problema, no solo de los de la administración pública, sino también de los sectores privados”, indicó.

Entre satisfacción y cautela

Jaldo expresó su alegría por el triunfo de Axel Kicillof: “Muy contento con los resultados de Buenos Aires, pero eso no quiere decir que sea lo que va a pasar el 26, ni en Tucumán ni en el resto de la Argentina. Porque Buenos Aires vuelve a votar el 26, pero ya autoridades nacionales”.

En ese sentido, buscó equilibrar expectativas con un mensaje de prudencia: “La única verdad la dará el voto de la gente. Hasta entonces, lo que corresponde es trabajar, gestionar y garantizar que la campaña se desarrolle en paz”.