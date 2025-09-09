Política

Jaldo destacó el rol del PJ tras el triunfo de Fuerza Patria

El gobernador remarcó que el peronismo sigue siendo la columna vertebral del frente oficialista.

Redacción Vía Tucumán

9 de septiembre de 2025,

El mandatario valoró la participación en las urnas y aseguró que Tucumán mantiene solidez fiscal.

En una conferencia de prensa junto a todo su gabinete, el gobernador Osvaldo Jaldo celebró el normal desarrollo de las elecciones en la provincia de Buenos Aires y felicitó a los bonaerenses por su participación cívica.

“La Argentina sigue madurando democráticamente”, afirmó el mandatario, quien resaltó la importancia del respeto a las instituciones y al sistema electoral como pilares de la paz social.

Un proceso sin irregularidades

Desde el antedespacho de la Casa de Gobierno, Jaldo subrayó que los comicios bonaerenses se llevaron a cabo “con total normalidad y sin denuncias de irregularidades”.

En su mensaje, felicitó especialmente al gobernador Axel Kicillof por el resultado obtenido por Fuerza Patria, que se impuso con una diferencia superior a los trece puntos.

“El proceso fue reñido, pero se gana o se pierde en la urna”, recalcó, descartando lecturas apresuradas de las encuestas.

Participación ciudadana

El mandatario tucumano también valoró la alta concurrencia a las urnas, que superó el 60%. Para Jaldo, este porcentaje refleja una “involucración cívica positiva” y constituye un antecedente alentador de cara a las elecciones nacionales del 26 de octubre.

“Cada elección tiene sus particularidades, pero lo importante es que la gente participe y se exprese”, expresó.

En su análisis, Jaldo sostuvo que el resultado bonaerense consolida al Partido Justicialista como columna vertebral del frente Fuerza Patria.

También advirtió sobre la necesidad de mantener la unidad y el trabajo conjunto en un contexto de incertidumbre económica. “Tenemos que seguir trabajando juntos para profundizar lo que se ha logrado en términos de producción, industria y comercio”, dijo.

Al referirse a las variables nacionales, reconoció que la suba del riesgo país y del dólar podrían generar inquietud, pero transmitió tranquilidad: “Es fundamental que los tucumanos se mantengan tranquilos. La provincia está consolidada económica y financieramente”, aseguró.

Llamado a la calma

El gobernador cerró su intervención con un mensaje de prudencia: “Tucumán seguirá trabajando para enfrentar los posibles efectos negativos de la coyuntura nacional, confiando en la estabilidad que mantenemos en el ámbito económico”.

