Jaldo: “Con la fuerza del movimiento obrero vamos a defender Tucumán”

El gobernador Osvaldo Jaldo encabezó este sábado en El Cadillal un acto masivo junto a la CGT, Las 62 Organizaciones Peronistas y más de un centenar de gremios de distintos sectores, en el predio del SUTERH. El encuentro se constituyó en una demostración de unidad y compromiso del movimiento obrero con el oficialismo tucumano de cara a las elecciones del 26 de octubre.

Unidad y compromiso del movimiento obrero

En sus redes, Jaldo afirmó: “Con la fuerza del movimiento obrero nos preparamos para defender Tucumán. Este sábado compartimos un encuentro multitudinario con la CGT, Las 62 Organizaciones Peronistas y más de un centenar de gremios de todos los sectores, en el predio del SUTERH. Fue una demostración clara de unidad y compromiso: los trabajadores saben que este 26 de octubre está en juego el futuro de la Argentina y de nuestra provincia”.

El mandatario provincial destacó que el respaldo sindical reafirma la histórica centralidad de los trabajadores en el movimiento justicialista: “Desde el peronismo siempre supimos que la columna vertebral del movimiento son los trabajadores, y por eso este respaldo nos llena de orgullo y nos compromete aún más a cuidar cada puesto de trabajo, acompañar a la industria, a la producción y a las pequeñas empresas que sostienen la economía de Tucumán”.

El Cadillal fue escenario del encuentro de Jaldo con la CGT y más de 100 gremios.

Tucumán Primero: rumbo a las elecciones

Jaldo subrayó que el Frente Tucumán Primero llega a las elecciones con una propuesta clara y unificada: “El Frente Tucumán Primero va a elecciones con un equipo unido y con la certeza de que el camino es con más empleo, más salud, más educación y más justicia social. Porque para nosotros, los trabajadores están primero y con ellos vamos a defender a Tucumán frente al ajuste”.

El acto en El Cadillal contó con la presencia de dirigentes políticos y sindicales de todos los sectores.

Amplio respaldo político y sindical

El gobernador agradeció el acompañamiento de dirigentes nacionales y provinciales: Juan Manzur, Gladys Medina, Darío Monteros, Luis Medina Ruiz, Domingo Amaya, Hugo Cabral, Sandra Mendoza, Gerónimo Vargas Aignasse, Alejandro Figueroa, Francisco Caliva y Dante Delgado, con quienes compartió el acto que reunió a más de un centenar de gremios y organizaciones sindicales.