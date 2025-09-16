Jaldo cerró su visita a Lules con un multitudinario acto

En el departamento Lules, el gobernador Osvaldo Jaldo cerró una intensa agenda con un acto político que convocó a una multitud. La jornada estuvo marcada por mensajes de unidad y compromiso en respaldo al Frente Tucumán Primero.
“Concluimos nuestra agenda en este querido departamento cargados de emoción, unidad y compromiso. Un multitudinario acto nos reunió para reafirmar la fuerza del Frente Tucumán Primero, un proyecto que no nace de los escritorios, sino del trabajo codo a codo con cada familia tucumana”, afirmó el mandatario.
Respaldo dirigencial
En su mensaje, Jaldo agradeció la presencia de referentes provinciales: “Quiero agradecer de corazón a todos los dirigentes que nos acompañaron: a nuestro ministro del Interior, Darío Monteros; a la diputada nacional, Gladys Medina; a la intendenta de Lules, Marta Albarracín; y al legislador Carlos Gallia. Su compromiso y militancia son el motor que fortalece este proyecto colectivo que prioriza al pueblo por encima de cualquier interés personal”.
Camino al 26 de octubre
El gobernador vinculó la fuerza del movimiento con los próximos comicios nacionales: “En cada palabra, en cada aplauso, sentimos el respaldo de un pueblo que sabe que con Tucumán Primero hay futuro, hay obras, hay salud, hay educación y hay trabajo. Estamos convencidos de que el 26 de octubre será una jornada histórica”.
Finalmente, Jaldo llamó a reforzar la unidad del peronismo: “Hoy más que nunca necesitamos estar unidos, con la fuerza del peronismo, defendiendo lo que hemos logrado y avanzando hacia lo que aún nos falta. Tucumán Primero no es un slogan, es la certeza de que trabajando con el corazón y la gente adentro, podemos construir la provincia que soñamos”.