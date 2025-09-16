Jaldo cerró su visita a Lules con un multitudinario acto

En el departamento Lules, el gobernador Osvaldo Jaldo cerró una intensa agenda con un acto político que convocó a una multitud. La jornada estuvo marcada por mensajes de unidad y compromiso en respaldo al Frente Tucumán Primero.

“Concluimos nuestra agenda en este querido departamento cargados de emoción, unidad y compromiso. Un multitudinario acto nos reunió para reafirmar la fuerza del Frente Tucumán Primero, un proyecto que no nace de los escritorios, sino del trabajo codo a codo con cada familia tucumana”, afirmó el mandatario.

Respaldo dirigencial

En su mensaje, Jaldo agradeció la presencia de referentes provinciales: “Quiero agradecer de corazón a todos los dirigentes que nos acompañaron: a nuestro ministro del Interior, Darío Monteros; a la diputada nacional, Gladys Medina; a la intendenta de Lules, Marta Albarracín; y al legislador Carlos Gallia. Su compromiso y militancia son el motor que fortalece este proyecto colectivo que prioriza al pueblo por encima de cualquier interés personal”.

El Frente Tucumán Primero reunió a vecinos y dirigentes en un masivo encuentro encabezado por el gobernador.

Camino al 26 de octubre

El gobernador vinculó la fuerza del movimiento con los próximos comicios nacionales: “En cada palabra, en cada aplauso, sentimos el respaldo de un pueblo que sabe que con Tucumán Primero hay futuro, hay obras, hay salud, hay educación y hay trabajo. Estamos convencidos de que el 26 de octubre será una jornada histórica”.

Finalmente, Jaldo llamó a reforzar la unidad del peronismo: “Hoy más que nunca necesitamos estar unidos, con la fuerza del peronismo, defendiendo lo que hemos logrado y avanzando hacia lo que aún nos falta. Tucumán Primero no es un slogan, es la certeza de que trabajando con el corazón y la gente adentro, podemos construir la provincia que soñamos”.