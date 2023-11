Jaime Bayly contó cómo fue entrevistar a Javier Milei y sorprendió con algunas revelaciones

El candidato a presidente de La Libertad Avanza, Javier Milei asistió al programa del periodista peruano Jaime Bayly, la cual fue muy comentada en los últimos días. Luego de la entrevista, el comunicador sorprendió con algunas revelaciones sobre el candidato libertario e hizo énfasis sobre la impuntualidad. Además, le cuestionó un comentario “homofóbico”.

En la extensa entrevista, Bayly junto al candidato libertario hablaron sobre amistades gays, drogas y también de Fátima Florez. Sobre ella, Milei dijo que sería una “benefactora social” si se convierte en primera dama.

En un video que se volvió viral, el periodista peruano comenzó quejándose de que “Milei llegó con bastante tardanza”. También contó con énfasis que Milei “en un momento habló de la historia económica de la Argentina, de la historia de la inflación en Argentina, de la historia de la moneda en la Argentina y la verdad que se tomó cinco minutos para dar esa respuesta y yo, además, no se lo había preguntado”.

Y siguió cuestionando: “Yo traté de interrumpirlo una vez, traté de interrumpirlo dos veces y no me dejaba interrumpirlo, y tenía un pequeño así como brote o tic o pulsión de autoritarismo, de por favor callate nene que estoy hablando, estoy dando una clase”.

Por otro lado, Bayly también contó que cortó y editó “los pedacitos en los que habló desmesuradamente”. Además, el reconocido periodista peruano también criticó a Milei por una respuesta sobre la sexualidad. “Usó una metáfora o una analogía que a mí me resultó chocante”, aseguró.

“‘A mí me da igual que un hombre tenga sexo con un hombre o que un hombre tenga sexo con un elefante, es cuestión de que el hombre consienta y que el elefante consienta’”, lo citó Bayly a Milei.

Y sentenció: “Si no suena homofóbico, suena a desdeñoso, a burlón. En ese punto me sentí un poco tocado”.

“¿Qué me importa a mí cuál es tu elección sexual? Suponete que vos querés estar con un elefante, bueno si tenés el consentimiento de un elefante, es un problema tuyo y del elefante”, fue el comentario de Milei que incomodó a Bayly.

En esa misma línea durante la entrevista había dicho: “Si vos te querés percibir un puma, hacelo, me da lo mismo. Mientras no me hagas pagar la cuenta, hacé lo que quieras; pero no me lo impongas desde el Estado”.

También dijo que no se opone al matrimonio igualitario, pero respondió fiel a su estilo. “Para mí el matrimonio es un contrato y puede ser de dos partes, de tres, de cuatro, de cincuenta. Lo único que yo objeto del contrato es cuando se mete el Estado”.