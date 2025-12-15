Horacio Rodríguez Larreta y Milagros Maylin esperan su primer hijo juntos: será un varón

Horacio Rodríguez Larreta, ex jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y actual diputado porteño, y su esposa Milagros Maylin esperan la llegada de su primer hijo en común. Según Infobae, fuentes cercanas a la pareja confirmaron que el bebé será un varón y Maylin cursa la semana doce de embarazo. La noticia generó alegría en el entorno familiar y entre amigos del matrimonio.

El anuncio se conoce en un momento relevante tanto a nivel personal como político para Rodríguez Larreta. En diciembre pasado asumió como legislador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, desde ese rol, inició una nueva etapa de su carrera política. De manera pública, manifestó su intención de trabajar con vistas a una eventual candidatura para volver a competir por la jefatura de Gobierno porteño en 2027.

Una relación que se consolidó con el matrimonio

La pareja se casó en noviembre del año pasado en una ceremonia íntima realizada en el Registro Civil de la calle Uruguay, en el centro porteño. El vínculo entre Rodríguez Larreta y Maylin comenzó en 2022, luego de la separación del dirigente político, y con el paso del tiempo se fue afianzando tanto en el plano personal como en el profesional.

Milagros Maylin acompañó al actual diputado porteño en distintos momentos clave de los últimos años, manteniendo siempre un perfil bajo. La boda marcó un paso importante en la relación y ahora se completa con la llegada del primer hijo que tendrán juntos.

Quién es Milagros Maylin

Milagros Maylin tiene 38 años, es licenciada en Ciencias de la Comunicación y cuenta con una sólida formación académica. Es egresada de la Universidad Austral con medalla de oro y posee un Magíster en Administración de Empresas del IAE Business School, donde obtuvo la distinción Magna Cum Laude. Además, realizó posgrados en la Universidad de San Andrés y en la ESADE.

Quién es Milagros Maylin, la funcionaria porteña que está en pareja con Horacio Rodríguez Larreta. / Foto: Gentileza

En el ámbito profesional, desarrolló gran parte de su carrera en la gestión pública de la Ciudad de Buenos Aires, donde ocupó distintos cargos técnicos y de coordinación.

La familia de Rodríguez Larreta

Horacio Rodríguez Larreta, de 60 años, ya es padre de dos hijas: Paloma, nacida en 2002, y Serena, nacida en 2016, fruto de su relación anterior con Bárbara Diez. La llegada de este nuevo hijo representa una etapa especial en su vida familiar.

El nacimiento del bebé sumará un componente personal a la actualidad del dirigente porteño, en un contexto donde combina su rol legislativo con la proyección de su futuro político