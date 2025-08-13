Fernando Juri: “Un peronismo unido y movilizado para dar batalla”

El lanzamiento oficial de la lista de candidatos del Partido Justicialista tucumano para las elecciones legislativas del 26 de octubre contó con el apoyo de Fernando Juri, presidente del Concejo Deliberante capitalino, quien celebró la unidad del peronismo y proyectó un resultado favorable en las urnas.

En declaraciones al programa Los Primeros, el funcionario subrayó:

“Vine a participar del lanzamiento de nuestros candidatos, a donde veo un peronismo unido, movilizado y con ganas de cambiar este modelo económico que nos plantea la Nación con un modelo económico que plantea la provincia totalmente distinto, así que preparándonos para dar batalla, en el buen sentido de la palabra, en estas próximas elecciones. Así que, reitero, un peronismo unido, movilizado y todos juntos, realmente, por Tucumán”, expresó.

Consultado sobre las expectativas electorales, Juri fue optimista:

“Creo que vamos a conseguir la mayor cantidad de bancas posible, creo que vamos a tener tres bancas, vamos a recuperar una banca más dentro del peronismo. Dos bancas también es una buena elección, pero tres bancas sería una muy buena elección. Así que, con este peronismo unido y movilizado, como le decía, creo que vamos a lograr esas tres bancas”.

En relación al posicionamiento del bloque luego de los comicios, aseguró que será el gobernador quien defina la estrategia:

“Eso lo va a ir definiendo el gobernador de la provincia, de acuerdo a las necesidades que tenga la provincia de Tucumán, porque siempre el gobernador dijo que Tucumán está primero. Así que, Jaldo es el gobernador de todos los tucumanos, más allá de las diferencias partidarias o ideológicas que podamos tener”.