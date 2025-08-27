Fernando Juri: “Tienen miedo de que la gente elija libremente”

En el marco de la campaña electoral hacia los comicios del 26 de octubre, el presidente del Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán, Fernando Arturo Juri, se refirió a la presentación judicial realizada por un sector opositor contra la lista del oficialismo provincial. En ese contexto, expresó su respaldo a la candidatura del gobernador Osvaldo Jaldo y planteó que el debate debe resolverse en las urnas, respetando al mismo tiempo lo que defina la Justicia.

La palabra de Juri

“No nos sorprende que desde la oposición busquen frenar en la Justicia las candidaturas en el peronismo. La presentación realizada por el espacio que lidera el diputado Roberto Sánchez simplemente busca evitar que sea la gente la que elija libremente y con su voto qué modelo de gestión prefiere: (Osvaldo) Jaldo o (Javier) Milei“.

“Estado eficiente, equilibrado y sensato o la crueldad destructora de lo que funciona, como la educación o el Garrahan, mirando planillas pero no personas como acostumbra la Nación”.

“La distancia en las urnas evidentemente se anticipa irremontable entre el PJ y esta lista de lo que fue Juntos por el Cambio, por eso hacen esta presentación: fueron a pedir que por favor no enfrentarse a Jaldo. De todas formas, como republicanos que somos, siempre respetaremos lo que defina la Justicia y ganaremos el 26 de octubre aquí en Tucumán”.