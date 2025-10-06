Política

“Está bien que haya dado un paso al costado”: Jaldo sobre Espert

El mandatario tucumano señaló que no pueden existir candidatos vinculados, directa o indirectamente, con el narcotráfico.

Redacción Vía Tucumán

6 de octubre de 2025,

“Está bien que haya dado un paso al costado”: Jaldo sobre Espert
El gobernador en uso de licencia afirmó que en la provincia “caen los delincuentes poderosos que eran intocables”.

El gobernador en uso de licencia, Osvaldo Jaldo, se refirió este lunes a la renuncia de José Luis Espert a su candidatura a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, luego de que trascendiera su presunta vinculación con un empresario investigado por narcotráfico.

Al respecto, Jaldo fue enfático: “La política es todo lo contrario al narcotráfico. No puede haber candidatos de los que supuestamente se diga que, directa o indirectamente, están vinculados con el narcotráfico”.

El mandatario marcó un contraste con la situación nacional y destacó el trabajo realizado en la provincia: “En Tucumán le estamos dando lucha frontal al narcotráfico y al narcomenudeo“.

”En nuestra provincia están cayendo los delincuentes poderosos que en Tucumán habían sido impunes, apellidos que habían sido intocables y a los que nadie se animó. Este Gobierno de la Provincia, de uno en uno, los va llevando a la cárcel de Benjamín Paz, donde la justicia los va condenando”.

Jaldo también se refirió a la decisión de Espert de bajar su candidatura: “La política no puede convivir con el narcotráfico y menos a nivel nacional. Un candidato a diputado nacional que supuestamente está vinculado, porque a eso lo tendrá que decir la justicia, está bien que haya hecho un paso al costado y que sea reemplazado”.

Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS