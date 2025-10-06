“Está bien que haya dado un paso al costado”: Jaldo sobre Espert

El gobernador en uso de licencia, Osvaldo Jaldo, se refirió este lunes a la renuncia de José Luis Espert a su candidatura a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, luego de que trascendiera su presunta vinculación con un empresario investigado por narcotráfico.

Al respecto, Jaldo fue enfático: “La política es todo lo contrario al narcotráfico. No puede haber candidatos de los que supuestamente se diga que, directa o indirectamente, están vinculados con el narcotráfico”.

El mandatario marcó un contraste con la situación nacional y destacó el trabajo realizado en la provincia: “En Tucumán le estamos dando lucha frontal al narcotráfico y al narcomenudeo“.

”En nuestra provincia están cayendo los delincuentes poderosos que en Tucumán habían sido impunes, apellidos que habían sido intocables y a los que nadie se animó. Este Gobierno de la Provincia, de uno en uno, los va llevando a la cárcel de Benjamín Paz, donde la justicia los va condenando”.

Jaldo también se refirió a la decisión de Espert de bajar su candidatura: “La política no puede convivir con el narcotráfico y menos a nivel nacional. Un candidato a diputado nacional que supuestamente está vinculado, porque a eso lo tendrá que decir la justicia, está bien que haya hecho un paso al costado y que sea reemplazado”.