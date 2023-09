Es falso que Patricia Bullrich dijo: “Es muy duro pero vamos a tener que utilizar los ahorros de la gente”

“Es muy duro, pero vamos a tener que utilizar los ahorros de la gente”, habría dicho la candidata a presidenta Patricia Bullrich (Juntos por el Cambio) según una supuesta placa del medio Infobae que circula en redes sociales. Pero esto es falso. No hay registros públicos de que la ex ministra de Seguridad durante la gestión de Mauricio Macri haya dicho eso. La presunta placa de Infobae también es falsa: es un contenido que imita el diseño que el medio de comunicación utiliza en redes sociales, pero no fue publicado por el sitio.

El contenido circula en X (antes Twitter) -con más de 13 mil reproducciones- y también llegó varias veces al número de WhatsApp de Reverso (+54 9 11 2342 5734) para ser verificado.

En su plataforma electoral, Bullrich propone el bimonetarismo, es decir, que convivan el peso y el dólar, y para ello señala que es necesario “que vuelvan los dólares al circuito productivo, del ahorro y la inversión”. A ello se refirió en una entrevista con el canal A24 en 2022, pero sus palabras fueron distorsionadas para desinformar.

Bullrich no dijo que va a “utilizar los ahorros de la gente” en caso de llegar a la presidencia

Según pudo comprobar Chequeado -medio que, junto con AFP, coordina la alianza Reverso-, no hay registros escritos ni audiovisuales de que la candidata de Juntos por el Cambio haya pronunciado la frase que se le adjudica.

Además, Infobae no publicó dicha placa en sus redes oficiales (acá y acá) y se trata de un diseño modificado. La placa tampoco fue hallada en Wayback Machine, una plataforma que almacena contenidos virtuales y los mantiene disponibles, incluso después de ser borrados.

Ante la consulta de Chequeado, desde Infobae aseguraron que se trata de una placa falsa y que hay detalles de la imagen, como el formato de la letra -que es distinto al de las placas publicadas por el medio de comunicación- y la imagen de baja calidad, que demuestran que se trata de una imagen falsa diseñada para desinformar.

A la izquierda, la placa falsa; a la derecha, un ejemplo de una placa publicada por Infobae en Instagram el 4 de septiembre. Foto: Reverso

La difusión de supuestas placas -con la foto de una persona protagonista del debate público, una cita y el logo del medio- es una práctica habitual para generar y difundir desinformación, que requiere mínimos esfuerzos de edición y suele viralizarse rápidamente.

Al encontrarse placas virales de este tipo, es útil preguntarse si se trata del contenido original y quién lo viralizó. Además, se puede realizar una búsqueda inversa de la imagen.

Qué propone Bullrich sobre el bimonetarismo y cuál es el posible origen de la desinformación

El 7 de junio de 2022, luego de una cumbre del PRO en Olivos y ante la pregunta de un periodista de A24 sobre su propuesta de una economía bimonetaria, Bullrich dijo: “Nosotros estamos convencidos de que la Argentina va a tener que salir con los ahorros de los argentinos porque no va a venir capital por un tiempo, luego con la confianza vendrá”.

Y agregó: “Para eso necesitamos tomar algo que es una realidad. Hoy, para comprar una casa, para hacer una transacción, para hacer un alquiler, todo se hace en dólares. Las economías bimonetarias, como ha sucedido en Perú y Uruguay, han dado mucho resultado. Para ello hay que tener un Banco Central con una Carta Orgánica muy fuerte, que prohíba la emisión de moneda y que permita que se pueda hacer circular el dinero sin impuestos”.

En aquel momento, el clip recortado con esa frase se viralizó y algunas publicaciones en redes sociales y medios dieron a entender que la candidata estaba hablando de sacar los ahorros de la gente en el banco. Incluso, existen videos en TikTok actuales con el recorte de la candidata y el hashtag #corralito.

Pero eso es falso. Ante la consulta de este medio, la candidata dijo que “es una mentira total”.

En su propuesta para “Un País Ordenado”, Bullrich plantea el bimonetarismo y que, para que convivan el peso y el dólar, es necesario “que vuelvan los dólares al circuito productivo, del ahorro y la inversión”. A esto se refirió Bullrich en aquella respuesta a A24.

Como se explica en esta nota, el concepto de economía bimonetaria se refiere a una economía en la que se utilizan activamente 2 monedas y no sólo la moneda local.

Por otro lado, en ningún apartado de su propuesta presentada habla de disponer de los ahorros de los ciudadanos, según pudo constatar Chequeado.

Carlos Melconian, parte del equipo económico de Bullrich y designado por la candidata como posible ministro de Economía en caso de llegar a la Casa Rosada, explicó en una entrevista que Bullrich buscará impulsar una “legalización popular” de los dólares que tienen los argentinos “debajo del colchón”, sin impuestos ni penalidades. “Para que haya crédito hipotecario necesitamos que se llenen los bancos de plata, de depositantes que empiecen a confiar. Y que salgan los dólares del colchón. Va a haber una legalización popular, un pequeño monto para que los que tengan dólares en el colchón los puedan sacar, comprarse un auto. Va a ser un monto bajo y no va a tener que pagar una penalidad”, aseguró el economista.

Por su parte, el economista Ricardo Delgado, titular de la consultora Analytica y subsecretario de Coordinación de la Obra Pública Federal durante la gestión de Mauricio Macri (Cambiemos), indicó a Chequeado en esta nota que “el bimonetarismo que propone Bullrich es parte de una aceptación fáctica de una realidad que ya existe”.

Y agregó: “La Argentina tiene más de US$240 mil millones, según el INDEC, atesorados fuera del sistema financiero, en cajas de seguridad o cuentas en el exterior no declaradas o ‘debajo del colchón’, con lo cual sería bueno darle un esquema de salida legal a esa lógica de ahorro de los argentinos. Pero, por supuesto, atendiendo a cuestiones relacionadas con el lavado de dinero. A mi juicio, deberían establecerse topes, por ejemplo”.

Esta nota es parte de Reverso, el proyecto periodístico colaborativo coordinado por Chequeado y AFP que une a medios y empresas de tecnología para intensificar la lucha contra la desinformación durante la campaña electoral.

Las vías de contacto para sumarse son: