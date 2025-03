En medio de la protesta, el kirchnerismo falló en avanzar con una prórroga de la moratoria previsional

En el marco de la nueva protesta de jubilados en las afueras del Congreso, Unión por la Patria intentó sesionar en la Cámara de Diputados para tratar una decena de proyectos que buscan extender la moratoria previsional (que vence este domingo) y otorgar incrementos. El kirchnerismo no consiguió quórum, aunque se acercó bastante: hubo 124 presentes, es decir, faltaron solo cinco para iniciar el debate.

El intento fallido se produjo luego de que el oficialismo lograra ratificar, en una sesión anterior, el DNU del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por 129 votos a favor, 108 en contra y 6 abstenciones.

Diputados ratificó el DNU que aprueba las operaciones de crédito público contenidas en el programa de facilidades extendidas entre el PEN y el FMI. (Prensa Diputados)

El objetivo de Unión por la Patria era aprobar un emplazamiento a comisiones para destrabar el debate sobre la problemática de los jubilados, ya que los proyectos no fueron dictaminados y, por lo tanto, requerían dos tercios de los votos, una mayoría con la que la oposición no contaba. Sin embargo, la sesión no pudo abrirse.

Aportaron sus presencias en el recinto la izquierda, la Coalición Cívica, dos radicales del bloque de Rodrigo De Loredo y un puñado de integrantes de Encuentro Federal y de Democracia para Siempre, entre los que figuraron los cordobeses Natalia De la Sota, Oscar Agost Carreño y Juan Brügge, de la bancada que preside Miguel Pichetto.

No obstante, La Libertad Avanza frustró la sesión con ayuda del PRO, la UCR (con las excepciones del mendocino Julio Cobos y la jujeña Natalia Sarapura), parte de Encuentro Federal y otros bloques aliados. Los peronistas que responden al gobernador cordobés Martín Llaryora no fueron de la partida.

Minutos antes de la sesión, la diputada cordobesa Gabriela Brouwer de Koning (UCR), intentó justificar la ausencia de la UCR con una jugada: anunció que convocará para el 9 de abril a la comisión que preside, la de Previsión y Seguridad Social, con el fin de discutir alternativas ante el vencimiento de la moratoria.

“Dicha convocatoria tiene el objetivo de empezar con el debate que atañe a los desafíos y desigualdades que enfrenta nuestro sistema previsional y avanzar en las reformas necesarias para construir un esquema más justo y equitativo”, anunció Brouwer de Koning.

Sin embargo, la llave para destrabar el debate la tiene José Luis Espert, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, quien no tiene intenciones de convocar a un plenario.

La palabra de los diputados presentes por la caída de la sesión

En el recinto, los presentes descargaron su indignación por la caída de la sesión. “Dejó en nítido cuáles son las prioridades de algunos bloques y de algunos diputados respecto del interés que ponen por defender a determinados sectores”, planteó Leopoldo Moreau (Unión por la Patria).

Para el diputado, “los que se esforzaron en convalidar el DNU ilegal e inconstitucional no hicieron el mínimo esfuerzo para defender a quienes, precisamente en el marco de ese acuerdo con el FMI, son las víctimas”.

El próximo 23 de marzo vence la moratoria previsional y, dado que el presidente Javier Milei no la prorrogará debido al costo fiscal, aquellas personas que tengan la edad, pero no los 30 años de aportes necesarios, no podrán acceder a la jubilación mínima. En estas condiciones, solo tres de cada diez hombres y apenas una de cada diez mujeres podrán jubilarse.