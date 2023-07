Elecciones 2023 en Tres Arroyos: Omar Bartneche, “tenemos propuestas de corto, mediano y largo plazo”

A menos de 20 días para las PASO 2023, Vía Tres Arroyos continúa dialogando con los precandidatos de diferentes fuerzas políticas que enfrentarán su suerte el próximo 13 de agosto, cuando se lleven a cabo en todo el país, la primera parte de las elecciones 2023.

Omar Bartneche es el candidato a primer concejal de la Fuerza del Cambio, la lista de Juntos por el Cambio que encabeza como precandidato a intendente Matías Fhürer.

Bartneche es Profesor en Enseñanza Media. Desde el año 1987 hasta el 2018 trabajó como docente en la Escuela Agropecuaria de Tres Arroyos en el área de Producción Animal. Además dictó tecnicaturas en el Instituto Nº33 y en la Escuela Industrial.

A la par, es apicultor y desde hace 15 años es asesor apícola de Cambio Rural un programa dependiente del INTA donde se encarga de la investigación y el asesoramiento.

Como casi todos los candidatos de la mayoría de los partidos políticos de Tres Arroyos, esta es su primera experiencia política y al respecto expresó:

“Hace más de un año y medio que Matías comenzó a convocar gente. A través de una conocida me llegó la propuesta y me acerque para interiorizarme de que iba la cosa. Me entusiasmó la idea que tuvo Matías sobre cómo encarar la campaña, no solamente de manera anticipada sino haciendo hincapié en el mano a mano con la gente. Se fue armando un gran equipo muy heterogéneo con trayectoria en diferentes actividades, en el caso mío en la educación y en la producción”.

Omar Bartneche, precandidato concejal de Tres Arroyos Foto: Prensa JxC

VTA: Estimo que, ese mano a mano con la gente, te conecta de otra manera con los necesidades de la sociedad, ¿verdad?

“El concejal esté para representar al pueblo y para eso no hay que quedarse solamente sentado en la sesión del Concejo Deliberante. Hay que estar al lado del vecino, caminar la calle y ver las cosas que suceden a tu alrededor, hay que asegurarse que las cosas estén cambiando, que se estén cumpliendo las Ordenanzas que se aprueban, que se estén aplicando. Hay que controlar lo que se hace para asegurarle al vecino que las cosas, realmente se hicieron para cambiarle o mejorarle la vida”.

VTA: ¿Eso significa que esta renovación de la política viene a revisar todo aquello que está hecho o sancionado pero que no se cumple?

“La idea es rever muchas cuestiones para que sean ejecutables, reales y llevadas a la práctica. Desde que iniciamos este recorrido junto a Matías, propusimos un gobierno horizontal en el cual las propuestas vengan del vecino y a partir de ahí, generar contrapropuestas para buscar las soluciones. Nuestro proyecto arrancó hace un año y medio visitando a la gente, nuestras propuestas salieron de ahí, no inventamos nada, son las propuestas de los vecinos las que priorizamos”.

“Tenemos propuestas de corto mediano y largo plazo. Las hemos meditado con tiempo. Todo el equipo ha trabajado cada uno en su área; a su vez, tenemos gente que apoya y ayuda desde afuera”.

“Hoy por hoy, seguimos hablando con los vecinos, seguimos con las mateadas, comunicándonos cara a cara, y vamos puliendo nuestro proyecto, es la gente la que nos ayuda a dar un salto de calidad”.

“Muchas veces desde el Ejecutivo, se toman decisiones que no tienen nada que ver con la realidad o que tiene poco sentido común; por eso, la idea nuestra es hacer otro tipo de política, acercar a la gente y decirle que la política es algo bueno, que hay que saber escuchar y saber controlar”.

Omar Bartneche, precandidato concejal de Tres Arroyos Foto: Prensa JxC

VTA: ¿Qué es lo que más te llamó la atención durante la campaña?

“La cantidad de jóvenes o de parejas jóvenes que quieren tener su casa. No quieren que nadie les regale nada, quieren un plan para poder pagar su vivienda en cuotas. Nuestra idea es hacer un fondo de viviendas para gente joven y adaptarle la cuota en base a lo que puedan pagar”.

“Hace más de 30 años atrás, aquel que quería acceder a un crédito, podía hacerlo, hoy no existe la posibilidad y en esas cuestiones, el municipio tiene que estar presente”.

“Otra de las cuestiones que vemos en los barrios, es el tema de los servicios. Hay muchas casas que siguen sin tener su cloaca, su agua, su gas que no llegaron en estos 30 años. Esa es una cuestión fundamental para nosotros, como lo es el cuidado de nuestros abuelos.

Los abuelos son un pilar fundamental de nuestra sociedad, hay que cuidarlos, atenderlos y escucharlos como corresponde. Tienen la sabiduría y la experiencia para explicar o ayudarnos a revertir algunas cuestiones”.

VTA: Hay muchas cosas por hacer, mucho tiempo que dedicarle a la política si sos elegido como concejal

“Así es. Antes de ingresar a este equipo, antes de empezar a trabajar, lo primero que hice fue hablarlo con la familia. La realidad es que esto te demanda mucho esfuerzo y mucho tiempo y si no tenés el apoyo familiar es imposible llevarlo adelante. Yo tengo actividades propias que, a veces, empezás a relegar”.

“Lo bueno de todo esto es que nosotros lo hicimos con tiempo. Hoy todos los partidos están elaborando sus propuestas y nosotros las tenemos hechas desde hace más de un año con un trabajo de anticipación y seriedad muy importante; con gente que está capacitada para hacerlo, con ganas y mucha responsabilidad para sacar esta sociedad adelante”.

VTA: Este jueves recibirán la visita de Patricia Bullrich.

“Para nosotros es un honor recibir a Patricia Bullrich. Viene prácticamente con toda su lista. Patricia viene a ratificarnos el apoyo que tenemos a nivel nacional y provincial. Ella viene a proponer el orden para el país y ese orden debemos trasladarlo al municipio, con ideas claras y puntos en común en lo que refiere a la producción, la salud y todas las cuestiones que pretendemos mejorar”.

“Como siempre decimos: Entre todos cuidar lo que se hizo bien, cambiar lo que está mal y hacer lo que no se hizo. Por ese camino vamos con Matías Fhürer”.