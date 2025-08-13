El peronismo tucumano, unido y con fuerza electoral

El Partido Justicialista de Tucumán lanzó hoy oficialmente su lista de precandidatos a diputados nacionales en un acto realizado en el Club Concepción BB, ubicado en Banda del Río Salí. El evento fue encabezado por el gobernador Osvaldo Jaldo, quien encabecera la nómina de Tucumán Primero, acompañado por Gladys Medina, Javier Noguera y Elia Fernández de Mansilla; mientras que como suplentes figuran Juan Manzur, Carolina Vargas Aignasse y el vicegobernador Miguel Acevedo .

La convocatoria contó con la presencia de dirigentes provinciales, senadoras como Sandra Mendoza y Beatriz Ávila, diputados nacionales, legisladores, intendentes y referentes sindicales y sociales. Si bien no se difundió un número exacto de asistentes, el encuentro contó con una importante concurrencia de militantes y referentes de toda la provincia.

El evento contó con el apoyo de una multitudinaria concurrencia.

En sus palabras, Jaldo declaró que se logró un hecho “histórico” al alcanzar “el 100 % de unidad” del peronismo provincial. Afirmó: “Muchos no creían que íbamos a ser la primera provincia en presentar la lista completa… pero acá estamos”.

También remarcó la importancia de la elección: “El 26 de octubre Tucumán se juega mucho: el presente y el futuro, no solo de nosotros, sino de nuestros hijos y nietos”.

“Necesitamos a la militancia en la calle, golpeando puerta por puerta, barrio por barrio”.

Por último, apeló a la historia regional y dijo: “Como Bernabé Aráoz en la Batalla de Tucumán le dijo a Belgrano ‘no van a pasar’, hoy le decimos a los porteños: no van a pasar por Tucumán, les vamos a ganar las elecciones punta a punta”.