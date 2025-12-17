El oficialismo se apresta a aprobar el Presupuesto y busca derogar las leyes de universidades y discapacidad

La Cámara de Diputados se aprestaba a aprobar a última hora de este miércoles el primer Presupuesto de la era Milei, tras las últimas dos prórrogas. En su primera sesión como primera minoría, La Libertad Avanza se encamina a la media sanción del proyecto y, a la hora de la letra chica, busca sostener un agregado de último momento para derogar las leyes de universidades y discapacidad, vetadas e insistidas por el Congreso.

El oficialismo se encamina a lograr el objetivo con apoyo del interbloque Fuerzas del Cielo (PRO y UCR) y de gobernadores afines que, sugestivamente, fueron beneficiados con Aportes del Tesoro Nacional, como Tucumán, Misiones y Catamarca. Unión por la Patria y la izquierda encabezan el rechazo. Los cordobeses del gobernador Martín Llaryora finalmente decidieron abstenerse, al igual que la mayoría del interbloque Unidos.

Aunque Unidos resolvió no acompañar el Presupuesto de Milei por las demandas no respondidas, la bancada fue la llave del quórum. Sus diputados se habían parado a la espera de que el oficialismo reuniera el número, pero faltaban minutos para la media hora de tolerancia y el número no subía de los 126. Fue entonces cuando el diputado Nicolás Massot bajó a sus pares la orden de sentarse y se llegó a los 129.

La escena le sirvió a Unidos para subir su cotización, y Massot lo hizo notar. “Estuvieron a un minuto de que se les caiga esta sesión. A las 14:29 tenían 126 miembros sentados. Este bloque, que hace tres años les viene pidiendo que cumplan con la ley y que presenten y discutan un Presupuesto, se sentó para que esto se permita”, le advirtió el diputado a Martín Menem y a Gabriel Bornoroni.

Tras el susto inicial, llegó otro alivio para el oficialismo: lograron aprobar (con 130 votos afirmativos, 112 negativos y una abstención) una moción de Bornoroni para que el Presupuesto se votara por capítulos y no por artículos. De esa manera, bloquearon el intento de la oposición de votar por separado el artículo 75, que deroga las leyes de presupuesto universitario y emergencia en discapacidad.

La derogación de las leyes fue una sorpresa en el dictamen de la Libertad Avanza y una “provocación” para la oposición. No solo porque el Gobierno hoy no ejecuta esas normas, sino además porque está expresamente prohibido derogar leyes en el Presupuesto, según establece la Ley de Administración Financiera.

Aunque en la oposición hablaban de un desenlace abierto, el oficialismo buscaba repetir la mayoría inicial para aprobar el capítulo completo (el XI), donde no solo se derogan las leyes de universidades y discapacidad sino que además, entre otras cosas, se restringe el alcance del descuento en las tarifas de gas en las llamadas Zonas Frías.

Lo que el Gobierno intenta en el Presupuesto es volver al esquema original de las Zonas Frías, donde no figuraban 13 localidades de Córdoba y varias de otras provincias que fueron incorporadas en una ampliación en 2021. Es decir que, si se aprueba la marcha atrás, las nuevas ciudades dejarán de percibir el descuento, que llega hasta el 50% de la tarifa de gas.

La Cámara de Diputados sesiona para aprobar el Presupuesto 2026 (Foto: HCDN)

Otro de los puntos polémicos del dictamen del oficialismo es que elimina la actualización automática de la Asignación Universal por Hijo y demás asignaciones familiares que cobran los hijos de los trabajadores en relación de dependencia y de los monotributistas. Actualmente se ajustan por movilidad jubilatoria, que toma el índice de inflación.

Asimismo, la iniciativa deroga el artículo 9 de la Ley 26.206 de Educación Nacional, que establece un piso del 6% del PBI en inversión educativa; deroga los artículos 5, 6 y 7 de la Ley 27.614 de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología (son fondos que también calzan sobre universidades); y deroga el artículo 52 de la Ley 26.058 de Financiamiento de la Educación Técnico Profesional.

Capítulo aparte merecen las proyecciones macroeconómicas. En septiembre, cuando envió el proyecto, el Gobierno proyectó un dólar a $1.423. La oposición ya sostenía en aquel entonces que el pronóstico era de difícil cumplimiento, pero ahora se alejó aún más tras los cambios en las bandas de flotación del dólar.

“Con el nuevo sistema de bandas y el ajuste del dólar por inflación, lo que está previsto en el Presupuesto ya no se ajusta para nada, porque hubo un cambio en la política monetaria y cambiaria de la argentina. Hay un desfasaje numérico en este Presupuesto. Quizás fueron sorprendidos por esta decisión nueva”, planteó Pichetto.

El debate también dejó un blooper insólito. En su discurso a favor del Presupuesto, el libertario Lisandro Almirón comenzó a agradecer una serie de obras que, según él, beneficiarían a su provincia, Corrientes. Pero resultó que esas obras no figuraban en el dictamen de La Libertad Avanza, sino en el de Unión por la Patria. Los kirchneristas se avivaron y lo interrumpieron con gritos y aplausos irónicos. “Me parece increíble que no sepan lo que están votando”, lamentó luego Myriam Bregman, del Frente de Izquierda.

Después del Presupuesto, el temario de la sesión continúa con la ley de “inocencia fiscal” que busca blanquear los dólares “bajo el colchón”; y la polémica ley que castiga con pena de prisión a los legisladores que voten Presupuestos deficitarios o funcionarios que también afecten con sus medidas el equilibrio fiscal.

El primer proyecto tendría los votos para ser aprobado y girado al Senado junto con el Presupuesto, pero el segundo no: en la oposición denuncian que es abiertamente inconstitucional porque, entre otros motivos, condiciona el procedimiento de sanción de leyes y relega al Poder Legislativo sobre el Ejecutivo. Por eso, creen que el proyecto podría volver a comisión, o bien la sesión quedar sin quórum.