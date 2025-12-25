El oficialismo ajusta la logística y suma votos opositores para aprobar el Presupuesto el viernes

Nada puede fallar: apenas terminen los festejos de Navidad, los senadores tendrán que arreglárselas para viajar a Buenos Aires. Este viernes al mediodía, el oficialismo buscará convertir en ley el Presupuesto 2026 y la jefa de la bancada, Patricia Bullrich, ajusta la logística para llegar al quórum sin sobresaltos, a la vez que suma el apoyo de una parte de la bancada peronista que tiene previsto votar a favor del proyecto de Javier Milei.

El Gobierno tomó nota de las complicaciones que trajo la votación del Presupuesto en Diputados y se resignó a aprobar el proyecto sin cambios. En una reunión virtual celebrada el último domingo, senadores de bloques dialoguistas le reiteraron a Bullrich que no hay margen para modificaciones, por lo que la ley saldrá sin el capítulo que, entre otros puntos, derogaba las leyes de financiamiento de universidades y del colectivo de discapacidad.

Bullrich le ordenó a su tropa que ya el jueves 25 estén “en zona” para no llevarse ninguna sorpresa. La exministra confía en reunir el quórum para sesionar, pero para eso no puede haber ningún vuelo demorado, ni mucho menos rebeliones de último momento en otros bloques. Por eso, son horas de ajustar clavijas en distintos frentes.

Un motivo de tensión tiene que ver con el quiebre en la relación entre La Libertad Avanza y el PRO tras el acuerdo entre los libertarios y el kirchnerismo para designar auditores de la Auditoría General de la Nación la semana pasada. Para colmo, el capítulo del Presupuesto que cayó en Diputados incluía el artículo reclamado por el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, para garantizar fondos de coparticipación adeudados a la Ciudad.

El PRO, que quedó con solo tres senadores, firmó el dictamen del Presupuesto en disidencia parcial y espera señales. “Estamos en eso. Viendo de acá al viernes”, deslizaron a La Voz desde el bloque que preside el misionero Martín Goerling.

Lo cierto es que, con los bloques que firmaron el dictamen y otros que se sumarían en el recinto, se superarían las 37 presencias necesarias para abrir la sesión. Entre los primeros hay 19 de La Libertad Avanza (el reemplazante de la rionegrina Lorena Villaverde, Enzo Fullone, jurará una vez comenzada la sesión), 10 de la UCR, 3 del PRO, el correntino Carlos “Camau” Espínola (Unidad Federal) y la tucumana Beatriz Ávila (Independencia).

A esas presencias habría que sumar la del cordobés Luis Juez (en interbloque con LLA) y senadores de gobernadores que acompañaron en Diputados, ya sea aportando quórum o votos a favor: la neuquina Julieta Corroza, la salteña Flavia Royón, la chubutense Edith Terenzi y los misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut.

La schiarettista Alejandra Vigo no firmó el dictamen y evita adelantar su posición. También los santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano suelen guardarse sus cartas hasta el final, negociaciones mediante. Los 28 senadores restantes son los del interbloque Popular, dirigidos por el formoseño José Mayans.

Si la sesión comienza, aprobar el Presupuesto no sería una tarea complicada. Según pudo confirmar Vía País, una parte del interbloque Popular aportará votos para permitir que haya una ley sancionada. Se trata de algunos de los cinco senadores del bloque Convicción Federal, que no reportan a la expresidenta Cristina Kirchner y buscan diferenciarse con una agenda federal.

Esa bancada está integrada por el puntano Fernando Salino (presidente), el catamarqueño Guillermo Andrada (responde al gobernador Raúl Jalil), el riojano Jesús Rejal, la jujeña Carolina Moisés y la recientemente incorporada Sandra Mendoza, de Tucumán. “Seguramente no tendremos una posición uniforme”, adelantó Salino, quien confirmó que él votará en contra, pero algunos de sus pares podrían hacerlo a favor.

Lo mismo podrían hacer otros dos senadores del Frente Cívico por Santiago: el exgobernador Gerardo Zamora y su par Elia Esther del Carmen Moreno. Aunque también conviven dentro del interbloque Popular, formaron un bloque propio para tener las manos más libres a la hora de acompañar al Gobierno.

Presión contra recortes en educación y ciencia

Entre los artículos más críticos para el peronismo figura el 30. Allí se deroga el artículo 9 de la Ley 26.206 de Educación Nacional, que establece un piso del 6% del PBI en inversión educativa; se derogan los artículos 5, 6 y 7 de la Ley 27.614 de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología (sancionada en 2021); y se deroga el artículo 52 de la Ley 26.058 de Financiamiento de la Educación Técnico Profesional.

Un petitorio presentado ante los senadores por la Mesa Federal por la Ciencia y la Tecnología reunió unas 7.000 firmas en dos días. Denuncian que con la derogación de parte de la Ley 27.614, donde se incrementa el presupuesto progresivamente hasta alcanzar el 1% en el año 2032, “se desarma una política de planificación estratégica aprobada por amplios consensos hace apenas cuatro años”.

Además, en el sector advierten que esa iniciativa “convalida una caída real del 46,4% de la Función Ciencia y Tecnología de la Administración Pública Nacional respecto del Presupuesto 2023”, que fue el último sancionado por el Congreso.

En paralelo al petitorio, diputados y senadores peronistas se reunieron este lunes con estudiantes secundarios de escuelas técnicas y agro-técnicas de la provincia y Ciudad de Buenos Aires que reclamaron la continuidad del Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional (FONETP). “Hoy, la industria argentina genera cerca de 2,6 millones de empleos y eso tiene un soporte que no puede tirarse por la borda”, remarcó el senador Jorge Capitanich, uno de los participantes.