El legado de Francisco y la autocrítica de Jaldo: “Debemos estar a la altura como sociedad”

El gobernador Osvaldo Jaldo se refirió este lunes a la figura del Papa Francisco, su legado espiritual y político, y a las lecciones que su pontificado deja a la sociedad argentina. Durante una entrevista concedida al programa Los Primeros (Canal 10), el mandatario tucumano reflexionó sobre el impacto del sumo pontífice y el significado de su ausencia en su país natal.

“Dios nos dio a los argentinos un papa de nuestra querida República Argentina que ha logrado ejercer su mandato por casi 12 años, el papa Francisco al que hemos podido ver durante su mandato y, lamentablemente, en su fallecimiento con una multitud de gente y una gran cantidad de presidentes de diferentes países que acompañaron su despedida. Con esto, podemos reflexionar acerca de la importancia que ha tenido Francisco para el mundo”, destacó Jaldo.

El Gobernador subrayó que, aunque el Papa visitó casi 70 países y fue ovacionado en cada uno, nunca regresó a la Argentina durante su pontificado: “Ese Papa argentino que tendría que haber venido, pisado el suelo argentino y abrazarnos a todos los argentinos en su mandato papal no vino no porque él no quiso o porque no lo deseaba. El papa no vino a la Argentina porque los argentinos no hemos sido capaces de crear las condiciones necesarias e indispensables para que él vuelva a su país, no supimos estar a la altura de las circunstancias”, afirmó.

Jaldo atribuyó esta situación a la incapacidad de superar las divisiones internas: “Tenemos diferencias políticas que no sabemos superar y es por eso que la Argentina no arranca como debe arrancar en los otros ámbitos de la vida; por eso, tenemos los problemas que hoy tenemos, los indicadores que tanto daño nos hacen de pobreza y de indigencia y es por eso que cada vez que viene un gobierno tiene que empezar de nuevo porque no sabemos limar asperezas, ni ponernos de acuerdo, ni sabemos escucharnos”.

En ese sentido, el mandatario enfatizó que “Primero están los problemas de la gente” y llamó a normalizar el diálogo entre los distintos niveles de gobierno: “No debería cuestionarse el diálogo con espacios políticos de diferente signo partidario si lo normal es escucharse, es el trabajo mutuo y recíproco de un municipio con una provincia, de la provincia con el gobierno nacional y del gobierno nacional con una provincia”.

El legado de Francisco

Consultado sobre cuál considera la principal enseñanza del pontífice argentino, Jaldo respondió: “Dejar las diferencias de lado y, fundamentalmente, atender con mucha responsabilidad los roles que cada uno tiene asignado”.

En su análisis, el primer mandatario provincial indicó que el mensaje del Papa exige “Hacer un alto en el camino de las diferencias políticas y personales”, y recordó que el pueblo eligió democráticamente a sus autoridades: “Gracias a la democracia la gente eligió un presidente (Javier Milei), eligió diputados nacionales, senadores nacionales, gobernadores e intendentes. Ahora, lo que tenemos que hacer es ponernos a trabajar de común acuerdo, si no, a la Argentina no la vamos a sacar nunca adelante”.

Finalmente, Jaldo insistió en que la política debe concentrarse en el bienestar de la ciudadanía: “El objetivo principal de la política es mejorar la calidad de vida de los representados, porque si nosotros ocupamos cargos es porque la gente, a través de la voluntad popular, nos eligió. Entonces, si tenemos que hacer una reflexión y aprender de las enseñanzas que nos dejó Francisco, es ponernos a trabajar en serio por la gente”, concluyó.