El elogio de La Cámpora a Sergio Massa tras la corrida del dólar: “El martes no sabíamos si llegábamos al viernes”

El discurso de Cristina Kirchner en La Plata dejó varios temas para tocar después de una semana que estuvo marcada por la fuerte corrida del dólar que rozó los $500. De hecho, con varios cuestionamientos al FMI, la vicepresidenta pidió por una renegociación con el ente a través de Sergio Massa para fortalecer las reservas.

En ese marco, el referente de La Cámpora y ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, Andrés Larroque, expresó una gran preocupación frente a lo sucedido con la divisa estadounidense, a punto tal que expresó: “El martes no sabíamos si llegábamos al viernes”.

El Cuervo Larroque en la marcha con los dedos en V. (Clarín)

Además, evaluó el discurso que este jueves brindó la vicepresidenta, Cristina Kirchner, y desestimó que la exmandataria haya bajado su eventual candidatura presidencial: “La historia nos demuestra que siempre sorprendió”.

Consultado en Futürock respecto de la coyuntura económica, el funcionario de Axel Kicillof elogió el desempeño del ministro de Economía, Sergio Massa, y en ese sentido manifestó: “Él [por Massa] está comprometido y haciendo un esfuerzo inmenso. Frenar la corrida del otro día... Recordemos que el martes no sabíamos si llegábamos al viernes, y acá a estamos. Y la semana que viene la arrancaremos y veremos cómo sigue la pelea”.

La afirmación de Larroque, cercano a Cristina Kirchner, llamó la atención de su entrevistador, que apuntó: “¡Mirá! No sabía que el martes no sabían si llegaban al viernes”, a lo que el camporista respondió: “Sí, qué sé yo ¿Vos no te preocupaste? Y si vos tenés a un ministro de Economía sin pericia, con una corrida de esa magnitud, ¿dónde terminás?”.

En ese contexto, volvió a reivindicar la actuación de Massa y se alineó con la alocución en el Teatro Argentino de La Plata que brindó la vicepresidenta: “Ayer fue claro en el discurso [de Cristina Kirchner]. En la pelea que se esta dando, desde las diferencias que podamos tener, es obvio que él [por Massa] está comprometido con la situación y que no hay un escenario posterior si la situación se desbanda”.

La Cámpora empieza a destacar el rol de Sergio Massa.

En relación con las recientes declaraciones de la exmandataria, el ministro ahondó: “Cristina es un persona comprometida con lo que ocurre en su país, con la claridad que siempre aporta. Escucharla no deja de sorprender, porque amplía los márgenes y la cancha y nos alecciona y apela a una dirigencia política que debe estar a la altura de las circunstancias. Creo que la necesidad es poder generar un programa y llevarlo adelante... Ella fue muy clara. Hay que definir el programa y no nos podemos licuar en las alquimias que llegan en los procesos del cierre de listas (...) También hay que definir quién conduce ese proceso. Me parece que dejó esa discusión abierta”.

Tras ello, al funcionario le preguntaron si coincidía con quienes interpretaron, a raíz de los dichos de la propia vicepresidenta, que no será candidata a presidenta. Entonces, sostuvo: “No coincido. Creo que no se bajó ni se subió. Al contrario, la veo absolutamente comprometida (...) Me parece que no fue un discurso donde ella se corría de la discusión, sino que, por el contrario, se involucra de manera muy concreta, pero planteando que una persona sola no puede, por más capacidad que tenga. Tiene que haber un compromiso colectivo”.

Finalmente, Larroque indicó respecto de las internas del Frente de Todos (FdT) con miras a las próximas elecciones: “Para mí la unidad está fuera de discusión, porque la capacidad del peronismo y del frente nacional reside en un hecho cuantitativo en materia electoral y eso se resuelve a partir de la no fragmentación del campo popular (...) Por errores o contradicciones que haya habido en el transcurso de esta experiencia, no puede pagar la unidad”.