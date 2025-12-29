El Bloque Independencia llevó a Casa de Gobierno el balance 2025

En la tarde del 29 de diciembre de 2025, el gobernador Osvaldo Jaldo recibió en Casa de Gobierno a los diputados nacionales del Bloque Independencia, Gladys Medina, Elia Fernández de Mansilla y Javier Noguera, para repasar el balance legislativo 2025 y ordenar la hoja de ruta de cara al trabajo parlamentario de 2026 en el Congreso de la Nación.

Según se informó, el encuentro abordó las dificultades y avances del año que finaliza, el tratamiento del Presupuesto Nacional y el modo en que el contexto económico y social impacta tanto en el país como en Tucumán. La reunión también buscó reforzar la articulación institucional entre el Ejecutivo provincial y el bloque parlamentario.

Al brindar detalles del diálogo con el mandatario provincial, la diputada Gladys Medina precisó que el eje estuvo puesto en el trabajo realizado durante 2025 y en la planificación futura.

“Hicimos un balance del año 2025, analizamos las dificultades, las cuestiones positivas y el trabajo realizado, especialmente en la última sesión de la Cámara de Diputados en la que se trató el Presupuesto”, expresó.

En esa misma línea, indicó que ya se empezó a delinear el rumbo del bloque para el año próximo: “Dialogamos sobre la proyección del trabajo que vamos a llevar adelante en 2026 en el Congreso de la Nación, en relación con los distintos proyectos de ley que vamos a impulsar”, señaló.

En el plano político, Medina remarcó que el encuentro sirvió también para reafirmar el acompañamiento legislativo al Gobierno provincial.

“El Bloque Independencia vino a ratificar el compromiso de continuar acompañando la gestión del gobernador Osvaldo Francisco Jaldo desde el Congreso de la Nación, en beneficio del Gobierno de la Provincia y de todos los tucumanos”, afirmó.

Una mirada integral

La legisladora sostuvo, además, que la reunión sumó un análisis más amplio de coyuntura: “Fue una reunión muy fructífera, donde también analizamos la situación económica del país y de la provincia, así como distintos factores sociales y educativos, con el objetivo de trabajar para mejorar el año 2026”, dijo, al cerrar con un mensaje de fin de año.