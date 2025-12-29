Política

El Bloque Independencia llevó a Casa de Gobierno el balance 2025

El encuentro incluyó un repaso del desempeño legislativo, un análisis del contexto económico y social para el país y la provincia.

Redacción Vía Tucumán

29 de diciembre de 2025,

El Bloque Independencia llevó a Casa de Gobierno el balance 2025
El oficialismo tucumano afina su agenda en el Congreso tras el cierre del año legislativo.

En la tarde del 29 de diciembre de 2025, el gobernador Osvaldo Jaldo recibió en Casa de Gobierno a los diputados nacionales del Bloque Independencia, Gladys Medina, Elia Fernández de Mansilla y Javier Noguera, para repasar el balance legislativo 2025 y ordenar la hoja de ruta de cara al trabajo parlamentario de 2026 en el Congreso de la Nación.

Según se informó, el encuentro abordó las dificultades y avances del año que finaliza, el tratamiento del Presupuesto Nacional y el modo en que el contexto económico y social impacta tanto en el país como en Tucumán. La reunión también buscó reforzar la articulación institucional entre el Ejecutivo provincial y el bloque parlamentario.

Al brindar detalles del diálogo con el mandatario provincial, la diputada Gladys Medina precisó que el eje estuvo puesto en el trabajo realizado durante 2025 y en la planificación futura.

“Hicimos un balance del año 2025, analizamos las dificultades, las cuestiones positivas y el trabajo realizado, especialmente en la última sesión de la Cámara de Diputados en la que se trató el Presupuesto”, expresó.

En esa misma línea, indicó que ya se empezó a delinear el rumbo del bloque para el año próximo: “Dialogamos sobre la proyección del trabajo que vamos a llevar adelante en 2026 en el Congreso de la Nación, en relación con los distintos proyectos de ley que vamos a impulsar”, señaló.

En el plano político, Medina remarcó que el encuentro sirvió también para reafirmar el acompañamiento legislativo al Gobierno provincial.

“El Bloque Independencia vino a ratificar el compromiso de continuar acompañando la gestión del gobernador Osvaldo Francisco Jaldo desde el Congreso de la Nación, en beneficio del Gobierno de la Provincia y de todos los tucumanos”, afirmó.

Una mirada integral

La legisladora sostuvo, además, que la reunión sumó un análisis más amplio de coyuntura: “Fue una reunión muy fructífera, donde también analizamos la situación económica del país y de la provincia, así como distintos factores sociales y educativos, con el objetivo de trabajar para mejorar el año 2026”, dijo, al cerrar con un mensaje de fin de año.

Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS