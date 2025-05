Diputados: tras la sesión fallida, la oposición se rearma para insistir con jubilaciones y $LIBRA

Tras no reunir el quórum para sesionar este miércoles en la Cámara de Diputados, la oposición se rearma y afina la estrategia para insistir, dentro de una o dos semanas, con los proyectos sobre jubilaciones, la votación de autoridades de la comisión investigadora $LIBRA y la emergencia en zonas inundadas de la provincia de Buenos Aires. La designación de auditores de la Auditoría General de la Nación, que abrió diferencias entre los bloques, quedaría para otro intento.

A pesar de las presiones del oficialismo, en la oposición no se dan por vencidos: faltaron solo cuatro diputados para alcanzar el quórum y creen que, sin la AGN en el temario, pueden llegar al número. Por eso, apenas la sesión fracasó, los armadores de la estrategia (Paula Penacca de Unión por la Patria, Oscar Agost Carreño de Encuentro Federal, Carla Carrizo de Democracia para Siempre y Maximiliano Ferraro de la Coalición Cívica) comenzaron a planificar una nueva sesión.

La semana próxima se presenta un obstáculo inesperado: trabajadores aeronavegantes tienen prevista una serie de medidas de fuerza que afectarán los vuelos y, por ende, complicarán la logística. Por eso, apuntan al 4 de junio. Los proyectos sobre jubilaciones y la parálisis de la comisión $LIBRA están entre las prioridades, aunque el kirchnerismo también quiere declarar la emergencia en discapacidad, otro proyecto resistido por el Gobierno debido a su costo fiscal.

Algunos en la oposición reconocieron que el intento de cubrir las vacantes en la AGN desordenó la estrategia inicial. De hecho, ese fue el principal argumento que dieron para no bajar al recinto los diputados del gobernador Martín Llaryora Ignacio García Aresca, Alejandra Torres y Carlos Gutiérrez. Sin la Auditoría en el temario, se abre otro escenario: aunque los cordobeses rechazan la comisión investigadora $LIBRA, tienen un proyecto propio de jubilaciones que defender, presentado por Torres.

A la hora de evaluar el fracaso del quórum, en Unión por la Patria también sospechan que una diputada propia de la provincia de Chubut, Eugenia Alianiello, habría sido cooptada por el gobernador Ignacio Torres para no sentarse en su banca. De hecho, el mandatario (de muy buena sintonía con el presidente Javier Milei) bajó a otros dos diputados de otros bloques, Ana Clara Romero (PRO) y Jorge Ávila (Encuentro Federal).

“Eugenia no aparecía. Empecé a preguntar a mis alrededores y nadie sabía muy bien. Es ella la que tiene que explicar si fue producto de una definición política, es decir, que el gobernador Torres la convenció de que no diera quórum, porque así lo hizo con otros dos diputados. En una sesión tan finita, donde estábamos a apenas cuatro del quórum, que haya compañeros del bloque que no estén merece una explicación”, cuestionó el único chubutense presente en el recinto, José Glinski.

Sin embargo, cerca de la legisladora aclaran que su faltazo tuvo que ver con su negativa a apoyar a un hombre de La Cámpora, Juan Ignacio Forlón, para otro de los cargos en la AGN. Por ende, hay expectativa en que Alianiello esté presente en la próxima convocatoria.

Lo mismo sucede con un radical, Mario Barletta (Santa Fe), que se escindió del bloque de Rodrigo De Loredo y suele colaborar con el quórum en las sesiones de la oposición. Barletta esta vez no asistió porque, en sintonía con la UCR, reclama un lugar para el exdiputado Mario Negri en la Auditoría.

Por otra parte, en Unión por la Patria aspiran a sumar a tres santiagueños que, según explicaron, “se demoraron con los vuelos” y llegaron tarde: Celia Campitelli, Ricardo Daives y Bernardo José Herrera. De hecho, el jefe de la bancada, Germán Martínez, había pedido una prórroga de una hora para aguardar su llegada, pero el presidente de la Cámara, Martín Menem, no se lo aceptó.

Más allá de la discordia por la AGN, para los bloques impulsores de la sesión la verdadera preocupación del Gobierno es frenar el avance de la investigación sobre la supuesta estafa cripto. De hecho, este miércoles hubo una novedad importante en Estados Unidos: la demanda colectiva por $LIBRA pasó al fuero federal y se unificó con otra relacionada a otra memecoin, por lo que se gesta una “megacausa”.

“Todas esas demandas tienen un punto en común: hacer responsable al presidente de la Nación. No se trata, como en otros casos, de un influencer muy conocido, sino del presidente de la Nación en su calidad de tal, como una persona relevante para que hayan sido posibles los hechos. Por eso la jueza Jennifer Rochon de los Estados Unidos decidió unificar la demanda en el juzgado federal. Esto nos interpela como Congreso”, advirtió en el recinto el cordobés Oscar Agost Carreño, una de las voces cantantes en el caso $LIBRA.