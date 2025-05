Diputados: la oposición presiona para citar a Caputo y Cúneo Libarona por el caso $LIBRA

Hace dos semanas, mientras el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, esperaba tras bambalinas para ser interpelado de la Cámara de Diputados por el escándalo $LIBRA, en el recinto se libraba una batalla: los ministros Luis Caputo (Economía) y Mariano Cúneo Libarona (Justicia) habían faltado a la citación y crecía la presión opositora para volver a convocarlos. Finalmente, el oficialismo accedió y puso como fecha este miércoles 14. Sin embargo, los funcionarios mantienen la resistencia y el encuentro está entre signos de interrogación.

Tanto Caputo como Cúneo Libarona antepusieron cuestiones de agenda el pasado 29 de abril, cuando se desarrolló el interrogatorio a Francos, y se pusieron a disposición para responder por escrito. Pero la nueva mayoría opositora conformada por Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre, la Coalición Cívica y el Frente de Izquierda exigió la presencia en el recinto y forzó al presidente de la Cámara, Martín Menem, a volver a citar a los funcionarios.

Desde ese día, no hubo novedades: tan solo un intercambio epistolar entre los bloques opositores y Menem. El viernes, las bancadas le enviaron una nota para saber si convocaría a los ministros. El titular del cuerpo les respondió que cursó las invitaciones el mismo día de la interpelación a Francos, pero que los funcionarios aún no habían respondido. Finalmente, la oposición le pidió este lunes a Menem, en otra misiva, que “arbitre los medios necesarios” para que los citados comparezcan, o de lo contrario evaluarán medidas.

El conglomerado opositor olfatea que ni Caputo ni Cúneo Libarona asistirán. Sobre el ministro de Economía, pesa el antecedente de no haber asistido nunca al Congreso en lo que va de la gestión de Javier Milei. Además, advierten que el mismo miércoles fijado para la interpelación está previsto el cierre de campaña del candidato libertario Manuel Adorni en Ciudad de Buenos Aires, en un acto con la presencia del presidente de la Nación y su gabinete.

La respuesta oficial de los ministros se demora y la oposición aún no definió si pedirá formalmente la sesión o lanzará algún otro contraataque. La dificultad que se presenta para este miércoles es el quórum: necesitan que haya 129 diputados sentados y saben que pedir una sesión sin el número garantizado significa un riesgo. Los jefes de los bloques no oficialistas bajaron a los suyos la orden de tener los pasajes listos, por si la sesión se oficializa. Pero preocupan posibles bajas, sobre todo de Unión por la Patria.

La semana pasada, en un intento de contrarrestar la Ficha Limpia que finalmente fracasó, el kirchnerismo intentó aprobar en el Senado una interpelación a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y a Caputo, pero no logró la mayoría necesaria para incluir el proyecto al temario (se necesitaban dos tercios) porque La Libertad Avanza, el PRO, la UCR y otros bloques provinciales votaron en contra, en otra muestra de la intención del Gobierno y aliados de erradicar de la agenda el caso $LIBRA.

Los funcionarios que no asistan a las interpelaciones podrán volver a ser citados a la comisión investigadora que ya se creó en Diputados, pero que todavía no comenzó a funcionar porque hubo empate en la designación de autoridades. Si se destraba esa situación, la comisión deberá aprobar un reglamento y allí podría establecerse, incluso, que los citados que no comparezcan a testimoniar podrán ser llevados a la Cámara mediante la fuerza pública.

Para que eso suceda, la oposición buscará que sea el recinto el que defina al nuevo presidente de la comisión, que tendrá el poder de desempatar. Unión por la Patria postula, con apoyo de la oposición moderada, a la massista Sabrina Selva, mientras que el oficialismo, el PRO, la UCR y los radicales apodados “con peluca” candidatean al cordobés Gabriel Bornoroni, jefe del bloque libertario. Será la primera vez que el pleno vote las autoridades de una comisión.