Diputados: fuertes gestiones del oficialismo para desactivar la sesión por jubilaciones, $LIBRA y la AGN

Tras el triunfo de La Libertad Avanza en la Ciudad de Buenos Aires, la oposición no quiere perder terreno y buscará sesionar este miércoles en la Cámara de Diputados, pero la convocatoria entró en un pantano. El oficialismo trabaja fuerte para frustrar el quórum y a último momento quitó del temario la constitución de la comisión investigadora del caso $LIBRA. La citación incluyó los proyectos sobre jubilaciones y otro tema caliente, la cobertura de vacantes en la Auditoría General de la Nación (AGN).

El presidente de la Cámara, Martín Menem, presiona para bajar diputados y hacer fracasar la sesión desde el arranque. El oficialismo se siente empoderado tras el triunfo en territorio porteño. “Es una sesión inviable en términos parlamentarios. Quieren dar un golpe político rápido al Gobierno post elecciones. Es un manotazo de ahogado”, advirtieron en el bloque de La Libertad Avanza.

El punto que introdujo más ruido es el de la AGN. Tras un año de negociaciones empantanadas, el tema se reactivó porque los bloques de Unión por la Patria y Encuentro Federal alcanzaron un acuerdo para nombrar, respectivamente, al camporista Juan Ignacio Forlón y al diputado Emilio Monzó, extitular de la Cámara durante el macrismo.

La jugada generó un cimbronazo político porque dejó la tercera silla bajo disputa entre tres fuerzas: La Libertad Avanza, el PRO y la UCR, que hasta el año pasado postulaban, respectivamente, al abogado Santiago Viola, el exministro Jorge Triaca y el exdiputado radical Mario Negri. Ninguno de los tres candidatos se resigna a perder el lugar, pero el cordobés es el que quedó peor parado, porque el bloque radical está partido en tres.

En un débil intento por frenar la iniciativa, el oficialismo pondrá en tratamiento este mismo miércoles, en comisión, un proyecto de Menem que modifica la composición de la AGN: en lugar de los tres auditores que hay hoy por cada Cámara, propone que sean cuatro por Diputados y dos por el Senado, para colocar un representante más dada la “hiperfragmentación” de bloques. Pero es muy difícil que esa propuesta pase el filtro de la Cámara Alta.

La comisión investigadora $LIBRA no es un tema menos conflictivo. La oposición pidió que el pleno vote las autoridades tras el empate que hubo en la elección del presidente. Pero a última hora del martes, Menem hizo una maniobra que abrió una nueva polémica: excluyó ese punto del temario, porque sostiene que no existe un expediente y por lo tanto no se puede tratar en el recinto. Los impulsores de la sesión darán pelea en la reunión de Labor Parlamentaria y en el recinto, en un clima beligerante.

Detrás de esa pelea está la del nombre para presidir la comisión. Según los armadores de la estrategia, las conversaciones se trabaron porque el bloque Democracia para Siempre endureció su postura para colocar al diputado formoseño Fernando Carbajal, un exjuez de perfil combativo. Pero el candidato es opositor a Gildo Insfrán en su provincia y no pasa el filtro de Unión por la Patria.

Mientras continuaba esa discusión, el Boletín Oficial le dio a los bloques opositores más motivos para avanzar con la investigación: sin dar a conocer los resultados, el Gobierno disolvió la unidad que investigaba el escándalo cripto. Lo hizo mediante el decreto 332/25, con la firma de Milei y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.

En cuanto a las jubilaciones, hay dos paquetes de proyectos y la oposición trabaja para aunar criterios en cada uno. Por un lado, buscan aumentar el bono (que el Gobierno mantiene congelado en $70.000) y recomponer todos los haberes en un 7,2%. Por otro, quieren llenar el vacío que dejó la moratoria previsional con un mecanismo que podría ser una prestación proporcional para hombres de 65 años y mujeres de 60 que no tengan 30 años de aportes.

Un dato saliente es que, durante el debate en comisiones, el PRO se dividió: mientras que el sector alineado al Gobierno presentó una propuesta licuada para crear una comisión especial que discuta una reforma previsional integral, los más cercanos a Macri propusieron ir por la prestación proporcional, similar a la que impulsan los bloques de la oposición moderada.

En la previa, el jefe del bloque PRO, Cristian Ritondo, anticipó que el PRO intentará boicotear la sesión, aunque el bloque debatía este martes su postura interna y no se descarta una división en la votación. La bancada quedó herida tras la derrota en su bastión porteño y las diferencias podrían quedar a la vista en el recinto.

“Esto atenta contra el plan económico. Es una chicana buscando la sensibilidad”, advirtió Ritondo al exponer en el evento AmCham Summit 2025. El bonaerense sostuvo que esas y otras iniciativas “producen un agujero fiscal muy grande al Gobierno” y sentenció: “No vamos a acompañar esa agenda, vamos a tratar de que no haya quórum”.

Por último, en el temario de la sesión también se incluyeron tres proyectos para declarar “zona de desastre y emergencia ambiental, económica, social, productiva y habitacional” a los municipios bonaerenses azotados por las recientes inundaciones. Sobre todo Zárate, Campana, Arrecifes y Salto, entre otros.