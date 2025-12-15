Diputados: el oficialismo apura el dictamen del Presupuesto con ayuda de gobernadores aliados

La Libertad Avanza puso en marcha el período extraordinario y dejó todo listo para dictaminar este martes el Presupuesto 2026, con el objetivo de votarlo el miércoles en el recinto de la Cámara de Diputados. El ministro del Interior, Diego Santilli, y el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, buscan apoyos contrarreloj, mientras desde Córdoba advierten que hasta el momento no hubo avances y se encaminan a firmar un dictamen propio.

La Comisión de Presupuesto y Hacienda se constituyó este lunes bajo la renovada presidencia del economista libertario “Bertie” Benegas Lynch, y el oficialismo se aseguró 20 de los 49 casilleros. Como para dictaminar se necesitan 25, Martín Menem, presidente de la Cámara baja, afiló la lapicera y se encargó de que las firmas que faltan sean de la oposición amigable.

Este martes se vivirá una verdadera maratón. A las 12 volverá a reunirse la comisión para dictaminar el Presupuesto y, en paralelo, el oficialismo intentará darle luz verde a un polémico proyecto del presidente Javier Milei para castigar con penas de prisión a los “degenerados fiscales”, es decir, a legisladores y funcionarios que dicten medidas que afecten el equilibrio fiscal. Pero la iniciativa, de dudosa constitucionalidad, difícilmente avance.

La jornada continuará a las 15 en un plenario con Legislación Penal, donde fue ratificada como presidenta la cordobesa Laura Rodríguez Machado, ya no en representación del PRO sino de La Libertad Avanza. Allí buscarán dictaminar la ley de “inocencia fiscal”, que busca incentivar la formalización de los dólares “bajo el colchón”.

La diputada cordobesa Laura Rodríguez Machado renovó la presidencia de la Comisión de Legislación Penal (Foto: HCDN)

Si todo sale según los planes del oficialismo, el miércoles habrá sesión con los tres proyectos en el temario. La intención de Menem y del jefe del bloque libertario, Gabriel Bornoroni, es aprobar las tres iniciativas para dar tiempo al tratamiento en el Senado, que tendrá un margen muy acotado por las fiestas de Navidad y Año Nuevo.

El puntapié inicial del oficialismo fue asegurarse el control de la Comisión de Presupuesto con ayuda de aliados. A los 20 integrantes propios podrá sumar a cuatro representantes del interbloque PRO-UCR-MID, y otros cuatro de gobernadores afines a Milei. Ellos son un catamarqueño de Raúl Jalil (Sebastián Nóblega), una tucumana de Osvaldo Jaldo (Elia Fernández), un misionero de Hugo Passalacqua (Oscar Herrera Ahuad) y una sanjuanina de Marcelo Orrego (Nancy Picón). Tucumán y Misiones fueron, casualmente, dos de las provincias que el Gobierno Nacional benefició recientemente con el giro de Aportes del Tesoro Nacional (ATN).

En la previa de la reunión constitutiva, Menem, Guberman, Santilli y el nuevo secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt, mantuvieron intercambios con diputados de la oposición no kirchnerista, aunque no todos se llevaron las respuestas que esperaban. En rigor, las negociaciones no parecen avanzar dentro del Congreso, sino en el diálogo mano a mano con los gobernadores.

Con Córdoba no hubo avances hasta el momento, según confiaron a Vía País cerca del gobernador Martín Llaryora. De hecho, el interbloque Unidos (que contiene a Provincias Unidas, Encuentro Federal y la Coalición Cívica) planea firmar un dictamen propio, similar al que habían suscrito y que caducó en noviembre. Los fondos para la caja previsional y los avales de crédito para obra pública figuran entre las preocupaciones de la provincia.

Para colmo, Unidos estrenó su conformación con una guerra con Menem: denunció que según el sistema de reparto D’Hondt (el mismo que se utiliza para distribuir las bancas en una elección) le correspondían cuatro lugares en la Comisión de Presupuesto, pero el titular de la Cámara les dio tres para favorecer a los aliados.

Fue el “lilito” Maximiliano Ferraro quien llevó el planteo a la reunión, donde la presidenta del bloque, Gisela Scaglia, estuvo ausente. “Si se toma el criterio que ustedes adoptaron, el cociente nos daba cuatro diputados. No queremos dejar pasar la decisión arbitraria en el espíritu de representación de los sectores políticos”, se quejó.

Desde el oficialismo, la ex PRO Silvana Giudici aclaró que el reparto no se hizo por sistema D’Hondt, sino “por la proporcionalidad de la Cámara”. También recordó que Provincias Unidas tiene un integrante menos porque el cordobés Juan Schiaretti aún no juró en su banca. Por eso la bancada tiene por ahora 21 integrantes, mientras que la alianza PRO-UCR-MID tiene 22. “Es otro de los motivos por los cuales está bien hecha la distribución de esta comisión”, afirmó.

Sin marcha atrás posible, Unidos terminó nombrando a sus tres representantes: serán el llaryorista Ignacio García Aresca; el jujeño Jorge Rizzotti, quien responde al gobernador Carlos Sadir; y Nicolás Massot, de Encuentro Federal. Se especulaba con la presencia del economista Martín Lousteau, pero quedó afuera.

Unión por la Patria, por su parte, tendrá 18 de los 49 integrantes y queda sin margen para resistir las iniciativas del Gobierno. Y el Frente de Izquierda (que tiene cuatro diputados en total) se quedó sin representación.