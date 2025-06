Cristina Kirchner confirmó que será candidata en las legislativas de la provincia de Buenos Aires

La exvicepresidenta Cristina Kirchner confirmó que será candidata a diputada provincial por la tercera sección electoral de la provincia de Buenos Aires, en las elecciones fijadas para el 7 de septiembre.

“¿Alguien concibe que si al peronismo no le va bien en septiembre, en el bastión del peronismo, nos puede ir bien en octubre?”, dijo en diálogo con Gustavo Sylvestre, este lunes en C5N. La decisión de la expresidenta no es menor, teniendo en cuenta la interna que dirimen el gobernador Axel Kicillof y Máximo Kirchner, quien aún no definieron si competirán juntos o separados.

Cabe mencionar que la única posibilidad de que la exmandataria no se postule depende de la Corte Suprema de Justicia, que todavía analiza el expediente de la causa Vialidad, por la que Cristina Kirchner fue condenada en doble instancia. En caso de ser contraria a la titular del PJ, la Corte la inhabilitaría de por vida para ejercer cargos públicos.

Las elecciones en la provincia de Buenos Aires

Semana atrás, Kicillof anunció el desdoblamiento de los comicios: por un lado, los bonaerenses votarán el próximo 7 de septiembre diputados y senadores provinciales, en tanto que el 26 de octubre lo harán para elegir los diputados nacionales.

Cristina Kirchner criticó duramente aquella decisión, destacando que ninguna fuerza política que gobernó Buenos Aires había hecho algo semejante. “Es una provincia muy grande, son 380 mil kilómetros cuadrados, 135 municipios, 17 millones de personas que van a tener que ir a votar dos veces en un lapso de siete semanas”, indicó.

“Si yo me tengo que retractar porque me equivoqué, lo hago. Jamás le pediría nada a nadie. Tenemos que colaborar todos”, agregó al respecto.

Por otro lado, destacó que es importante “dejar de lado las mezquindades y los egos”. “Tenés que ir al lugar donde más servís en el momento en que es oportuno. Pienso al política de ese modo. La política es resultado, apostar que el proyecto colectivo vaya para adelante”, analizó.

“Veo la necesidad que tiene la gente. Hoy (por este lunes) seguía el tema de La Salada. Estamos ante un Gobierno que es contradictorio. El Presidente dice que los empresarios que evadieron son héroes nacionales. Y resulta ser que al mismo tiempo va y clausura La Salada porque son informales y no tributan. ¿Por qué libertad para los ricos y no para los pobres? Hoy la gente pedía trabajo”, comentó en relación a su decisión de volver a postularse.