Cristian Ritondo acordó con Patricia Bullrich y encabezará la lista de Diputados por la provincia de Buenos Aires

A dos meses de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), Cristian Ritondo se postulará junto a la precandidata a presidenta Patricia Bullrich y encabezará la lista de Diputados en la provincia de Buenos Aires.

Tras elegir al intendente de Lanús, Néstor Grindetti como candidato del PRO en la provincia de Buenos Aires, la exministra de Seguridad anunció el acuerdo a través de sus redes sociales junto a una foto con Ritondo: “Lo que viene es para gente con coraje y decisión. Se integra Cristian con todo su equipo a La Fuerza del Cambio. Cada vez somos más los que construiremos un cambio profundo para revertir esta decadencia invivible. Con nosotros esta realidad cambia”.

Bullrich se decidió por Grindetti. Foto: Twitter

Por su parte, Ritondo se lamentó por su ausencia en la contienda electoral, pero reivindicó su posición en Juntos por el Cambio: “Lamentablemente, no me tocó esta vez. Pero soy parte de un equipo: el equipo del PRO y de JXC que desde hace años trabaja con aciertos y errores para construir un país libre, moderno, donde cada argentino pueda generar riqueza, trabajar y ser feliz y no depender de la dádiva de un gobierno o un político”.

A través de un comunicado oficial, el diputado bonaerense señaló que “decidimos trabajar junto a Patricia, Néstor y sus equipos porque estamos convencidos que al populismo se lo combate con firmeza porque no podemos permitir que este gobierno siga destruyendo el país y a los bonaerenses”.

“La decisión de trabajar junto al equipo de Néstor y de Patricia tiene que ver con la visión compartida que hace meses venimos manifestando y que vamos a seguir fortaleciendo de cara a las elecciones”, agregó.

A la espera del candidato de fórmula de Patricia Bullrich

Por otro lado, se espera que después de la Convención de la UCR se aceleren los tiempos para que Bullrich defina su compañero de fórmula, que será un radical, según confirmó la propia candidata presidencial. En la lista que pudo reconstruir este medie suenan los nombres de Luis Naidenoff, Rodolfo Suárez y Maximiliano Abad.