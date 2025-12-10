Congreso: el PJ y la CGT conformaron un polo de resistencia contra la reforma laboral

El proyecto definitivo de reforma laboral se hace esperar y se demora el inicio del debate, pero en el Congreso ya se gesta un polo de resistencia entre el peronismo y el movimiento sindical. El bloque de senadores de Unión por la Patria recibió este miércoles a la cúpula de la CGT para unificar una estrategia que bloquee el avance de la iniciativa del Gobierno en el período extraordinario.

El triunvirato de la CGT, conformado por Octavio Argüello (Camioneros), Jorge Sola (Seguros) y Cristian Jerónimo (Vidrio), se reunió con una decena de senadores y un puñado de diputados de extracción sindical en las oficinas del PJ, en el segundo piso del Senado. A lo largo de casi dos horas, trazaron una línea común en torno a un proyecto que, pese a los distintos borradores que circularon, todavía se desconoce.

“Es un proyecto totalmente regresivo. El modelo económico está totalmente en recesión, todos los días vemos que cierran empresas y que se pierden puestos de trabajo. La salida no es una reforma laboral con quita de derechos. No va a generar puestos de trabajo, sino todo lo contrario”, auguró Jerónimo en rueda de prensa. Además, aclaró que no existió “ninguna negociación” con el Gobierno porque “hasta ahora todo lo que planteó fue unilateral y por imposición”.

Esa postura fue refrendada por Gerardo Martínez (UOCRA), integrante del Consejo de Mayo en representación sindical, quien al ingresar a la reunión con el PJ aclaró a la prensa acreditada que no participó este martes del encuentro final del órgano asesor porque “el Gobierno fue con una postura ideológica definida”.

“Nunca se discutió por artículos, todo eran títulos”, lamentó Martínez, y agregó que “en seis reuniones de una hora y media, dos horas, no se puede hacer nada”. De esa manera refutó al vocero presidencial Manuel Adorni, quien había intentado minimizar las diferencias e incluso había dicho que la ausencia del sindicalista se debió a una demora en un vuelo.

Senadores de Unión por la Patria recibieron al triunvirato de la CGT por la reforma laboral (Foto: Prensa UP Senado)

El Consejo Directivo de la CGT analizará este jueves al mediodía un eventual plan de acción ante la reforma, mientras busca apoyo legislativo y también de gobernadores. Los senadores del PJ, en tanto, emprenderán una campaña comunicacional sobre los perjuicios de la iniciativa, pero intentarán no limitarse al mero rechazo y mostrar que tienen propuestas alternativas.

“Hay nueve senadores que definen esta ley”, sentenció un senador de Unión por la Patria. Ese bloque, comandado por José Mayans, tiene 28 integrantes y necesita llegar a 37. Dan por descontado que el PRO y la UCR no están de su lado, por lo que la mira está puesta en senadores de fuerzas provinciales como Salta, Santa Cruz y Neuquén, entre otras.

El senador Mariano Recalde, vocero natural del peronismo en el tema (es hijo del fallecido abogado laboralista Héctor Recalde) anticipó que no apoyarán “ninguna propuesta que perjudique a los sindicatos ni a los trabajadores” porque “buscan debilitar al movimiento obrero y por eso proponen las negociaciones por empresa”. Sentenció que tampoco aceptarán “un tratamiento exprés ni a libro cerrado”.

Por lo pronto, el segundo objetivo lo están logrando: el plan de Patricia Bullrich de dictaminar el proyecto esta misma semana se terminó de frustrar porque el expediente ni siquiera ingresó al Senado. El argumento oficial es que falta la firma del presidente Javier Milei, quien está de regreso de su fallido viaje a Oslo, Noruega. Pero la sospecha en el Senado es que aún no está el texto definitivo.

Lo cierto es que recién el martes se realizará una reunión de Labor Parlamentaria para armar las comisiones que trabajarán en extraordinarias, con eje en la de Trabajo y Previsión Social. Por eso, se reduce el margen para dictaminar y aprobar el proyecto de manera exprés, como pretendía Bullrich. Cabe recordar que en el Senado hay un lapso reglamentario de una semana entre el dictamen y la votación en el recinto.

Entre los senadores que participaron del encuentro de este miércoles estuvieron José Mayans, Juliana Di Tullio, Anabel Fernández Sagasti, Jorge Capitanich, Martín Soria, Alicia Kirchner, Carlos Linares y Teresa González, entre otros. Asimismo, se hicieron presentes diputados de origen sindical como Hugo Yasky (CTA), Mario Manrique (SMATA), Vanesa Siley (Judiciales) y Hugo Moyano (hijo), junto con la también diputada y exministra de Trabajo Raquel “Kelly” Olmos.