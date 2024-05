Concepción: el intendente Alejandro Molinuevo detalla su gestión al frente de la “Perla del Sur”

Intendente de Concepción por segunda vez, el Dr. Alejandro Molinuevo hace un paneo sobre la gestión de su mandato de la ciudad del sur tucumano. El funcionario habló de su relación con el gobernador, Osvaldo jaldo, la situación económica del municipio y las obras que se vienen realizando en el mismo. Así comenzaba la charla con el periodista Germán Valdez:

-Intendente, si usted tuviera que reflexionar en este período en el cual usted está ya como titular de la Intendencia, ¿cómo lo analiza?

-” Creo que es un período muy intenso, de mucho trabajo, se ha fortalecido un equipo que venía transformando Concepción, para mí se lo ha reforzado con figuras jóvenes, funcionarios con ganas de hacer innovaciones en la ciudad, desde la cultura, del deporte, del turismo. Realmente yo tengo un balance positivo, pienso, como alguna vez me enseñó mi padre, que los que tienen que decir cómo está una gestión son los de afuera, la gente, los vecinos. Yo por lo menos veo aceptación en los vecinos. La cercanía que tenemos con ellos es una de las claves de esta gestión, de estar cerca del vecino, preguntarle al vecino cómo ve la gestión y que participe, que necesitamos. De hecho, muchas de las decisiones que se toman en la ciudad es porque es a pedido de vecinos, que pidieron lugares de encuentro, poner en valor espacios públicos, y de hecho lo hicimos como el predio Bulli Suárez, que hicimos un playón deportivo muy lindo, en homenaje a quien fuera un gran jugador de Concepción y atlético, Carlos ”Bulli” Suárez, por darte un ejemplo, o la puesta en valor de la plazoleta Policía Federal, la próxima Plaza de los Niños. Estamos trabajando sobre todo en todos los barrios y creo que el balance es positivo, pero vuelvo a repetirte, eso lo tendrá que decir la gente, los demás, los de afuera, y los que vienen de afuera también, como ustedes, que vos sos de acá, sos nuestro, pero venís de vez en cuando y después contame vos cómo lo ves a Concepción.”

- Lógicamente, se ve el avance, pero hay preguntas que siempre quedan sueltas. ¿Country en Concepción no le propusieron a la Municipalidad hacer Country?

-” Hay varios proyectos de Country, evidentemente mucha gente quiere invertir en Concepción, en la zona cercana, en la entrada a Concepción. También en la zona donde era el ingenio de la corona, pero Concepción es una ciudad bastante abierta. Todo lo que es barrio cerrado, country, no pega en la idiosincrasia del concepcionense, de hecho, hay varios barrios cerrados, hay dos, uno por lo menos, Marías Nevado, y bueno, no es lo que el concepcionense quiere. El concepcionense sí quiere vivienda de calidad, pero no es para Concepción prioridad tener country, eso lo capto boca a boca, diario, con los vecinos, Concepción es una ciudad siempre muy horizontal, a diferencia de otras ciudades, como Monteros o Aguilares, que siempre fuimos de visita y había clubes sociales, había distintos estamentos. Pero acá en Concepción es como el intendente tranquilamente puede compartir en cualquier lado, como un vecino más, y en ese sentido no me parece prioridad hacer countrys en Concepción. Sí me parece gestionar viviendas. Y ahora como ciudad autónoma que somos, porque ya no dependemos de la provincia de Tucumán, en el sentido de que salimos del pacto social y tenemos propia autonomía, nosotros podemos gestionar a Nación y a provincia porque tenemos buena relación con ambas, y la construcción de viviendas. Nosotros necesitamos más viviendas en Concepción, los vecinos necesitan más viviendas. Hemos donado al Instituto Provincial de Vialidad 5 hectáreas ya hace 4 años y todavía no se empezó la obra. Por decisiones que más se relacionan con la política que con otra cosa. Y así también tenemos otros terrenos para hacer proyectos de vivienda. Es también una de nuestras prioridades, a pesar de que los municipios no son los encargados de hacer un programa de vivienda. Pero no nos podemos quedar de brazos cruzados y vamos a gestionar viviendas para nuestros vecinos.”

- Salieron del pacto social, ¿cómo están los números hoy?

-” Concepción está ordenado, totalmente saneado, no debemos nada a nadie, hemos aumentado por suerte el sueldo de los empleados municipales. Pudimos hacer un aumento, sabemos que la situación del país es crítica y en ese contexto, en ese marco, Concepción, forma parte de Argentina. Pero tenemos, y esto lo digo con mucha prudencia, una situación mejor que la que estábamos anteriormente. Evidentemente el pacto social era totalmente discrecional, y como salió en los medios, que son de público conocimiento, había aportes discrecionales a municipios más pequeños, de la misma bandera del gobierno provincial, que pudieron hacer obras o pudieron tener una planta de trabajadores mucho más grande que Concepción. Concepción no llega a 2.000, está en 1.800, 1.700 trabajadores contra 3.000 o 5.000 de otros municipios menores. Hoy recibimos por coparticipación diaria, por goteo. Si vos contás el goteo de coparticipación de impuestos nacionales, impuestos provinciales para la recaudación local, hoy recaudamos exactamente el doble que lo que recaudábamos con el pacto social. Vale decir que estamos mejor, estamos mejor dentro de lo mal que está el país. No es que vamos a tirar manteca al techo, sino que hoy Concepción está saneado y está en una situación mejor y con una proyección al futuro realmente que a mí me da mucha esperanza. Creo que Concepción va a andar muy bien en los próximos años.

- La relación con (Osvaldo) Jaldo, ¿cómo es?

-” Y, la relación es correcta, espero que no se corte. Últimamente lo estuve llamando y no me atendió el teléfono, cosa que antes no ocurría, siempre estábamos en contacto, ya hace dos o tres meses esta parte que no me está respondiendo. Por eso intenté con su secretaria, tenemos una reunión pendiente. La relación es correctísima, de mi parte, respeto la investidura, inclusive estoy satisfecho, si se quiere, con las formas que hasta el momento viene demostrando, con la relación en busca de lo mejor para Tucumán, las promesas que viene haciendo del cambio del sistema electoral. Hoy con el gobernador estoy realmente de acuerdo en muchas cosas, necesito juntarme con él para hablar de dos o tres temas de importancia para Concepción, cuáles son algunos proyectos que podemos concretar con el Consejo Deliberante. También hablar sobre una diferencia menor, muy chica, de fondo que quedó, que no sabemos si es a favor del municipio o es a favor de la provincia. Y cerrar en muy buenos términos y con mucho respeto esa relación que quedó ahí colgada, como te digo, del acuerdo, que es algo ínfimo en números, y quiero terminar de la mejor manera esa relación. Y continuar por supuesto la relación institucional respetuosa como la venimos teniendo, de hecho, lo estoy invitando a todos los actos, quiero que venga Concepción. Quiero que entreguemos escrituras en Concepción, que ahora va a haber por gestiones que hicimos conjuntamente, escrituras públicas. Quiero que venga al Festival del Locro, que va a ser un gran evento en Concepción, a la Expo Agro Sur, otro gran evento, a la fiesta de las agrupaciones gauchas que son más de 60 en todo el sur de la provincia y que va a ser otro evento importante. A eventos deportivos que estamos organizando acá en Concepción, un partido en homenaje a José Rafael Tártalo. Lo quiero invitar siempre al Gobernador para que esté junto a nosotros, porque es quien nos representa y si le va bien a él, seguramente le irá mejor a todos los tucumanos.”