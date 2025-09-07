A las 18 hs de este domingo cerraron las mesas de votación en la provincia de Buenos Aires y los sondeos preliminares estiman un nivel de participación mayor al previsto.

De acuerdo a los cálculos que surgen de los cortes parciales que se fueron realizando, habría concurrido a las urnas cerca del 60% del padrón electoral.

Este número está por encima del 50% previsto y despeja el fantasma del ausentismo como el principal protagonista de la jornada.

Este escenario dispara interpretaciones contrapuestas. Por un lado, están quienes creen que perjudica a la estructura del peronismo, pero otros sostienen que hay un alto caudal de votantes que fueron expresar su rechazo al oficialismo nacional.

La Libertad Avanza montó su bunker en la localidad de Gonnet y aún no hay precisiones de qué funcionarios estarán presentes y si irá el presidente Javier Milei.

El peronismo tiene base en la ciudad de La Plata y desde la gobernación piden que quienes se acerquen lo hagan con banderas argentinas.

Se estima que los primeros resultados estarán cerca de las 21, debido a que si bien son dos cuerpos de boletas, las diferentes opciones para los concejos deliberantes podrían retrasar parcialmente el conteo.