Central Córdoba fue escenario del apoyo masivo a Tucumán Primero

Una multitud colmó el Club Central Córdoba en respaldo al Frente Tucumán Primero, en un acto organizado por Luciano Chincarini, con la participación de dirigentes de la Capital, la intendenta Rossana Chahla y referentes del Movimiento Evita.

El gobernador Osvaldo Jaldo remarcó que “nuestro proyecto político no se construye a distancia: se construye cerca de la gente, compartiendo sueños y escuchando demandas en cada barrio. Por eso hoy ratificamos la importancia de dar la cara al pueblo y transmitir de primera mano lo que se viene haciendo, pero también lo que aún falta por concretar”.

Jaldo, junto a dirigentes y militancia, ratificó la unidad y presentó avances en obras, salarios y proyectos reactivados.

Durante la jornada se llevó a cabo una capacitación sobre el sistema de boleta única de papel, que contó con gran participación de la militancia política y social. Jaldo destacó los avances de la gestión provincial:

“En apenas un año y nueve meses pudimos avanzar en obras de infraestructura, garantizar el pago de sueldos y aumentos salariales en tiempo y forma, cumplir con los aguinaldos y reactivar proyectos que habían sido postergados por el Estado Nacional”.

El mandatario subrayó la importancia de los próximos comicios: “El 26 de octubre no es solo una elección: se definen dos modelos de país y de provincia”.

“De un lado, un Estado ausente y debilitado; del otro, un Estado presente, fuerte y eficiente que defiende a su pueblo y garantiza futuro. Tucumán ya eligió el camino: seguir construyendo juntos, con la gente adentro”.

El gobernador destacó la cercanía con la gente y advirtió sobre el contraste entre dos modelos de país.

El acto contó con la presencia de Miguel Acevedo, Darío Monteros, la diputada y candidata Gladys Medina, el legislador y candidato Javier Noguera, el vicepresidente primero de la Legislatura Aldo Salomón, el presidente del Concejo Deliberante capitalino Fernando Juri, la senadora Sandra Mendoza, los legisladores Hugo Ledesma, Cristian Rodríguez y Carolina Vargas Aignasse, el prosecretario de la Legislatura Alejandro Martínez y la intendenta de Alderetes, Graciela Gutiérrez.