CABA: Lospennato y Santoro cerraron sus campañas con críticas mutuas y a La Libertad Avanza

La campaña para la peleada elección en la Ciudad de Buenos Aires llegó a su fin con los cierres de la macrista Silvia Lospennato y el peronista Leandro Santoro, las opciones que confrontarán el domingo con el libertario Manuel Adorni. La candidata del PRO criticó la nacionalización de los comicios y llamó a cuidar la gestión, mientras que Santoro, favorito en las encuestas, buscó saltar por encima del enfrentamiento entre sus dos rivales y llamó a poner un doble límite a los gobiernos nacional y porteño.

Con la clásica estética amarilla en un escenario 360°, Lospennato concluyó su campaña en el Club 17 de Agosto, en Villa Pueyrredón, junto a Mauricio y Jorge Macri y la plana mayor del PRO. La diputada nacional intentó diferenciarse de sus rivales: “Yo no estoy de paso, no vengo a usar esta elección para llevarle un trofeo a nadie (por Adorni para con Milei) ni para postularme a jefe de Gobierno (por Santoro)”.

“Quisieron confundirnos haciéndonos creer que en esta elección se definen temas nacionales, pero si hay un votante informado es el votante porteño: a nosotros no nos toman el pelo. Esta es una elección local: ni Macri ni Cristina ni Milei se van a bajar para sentarse en una banca en la Legislatura. Eso lo vamos a definir o Santoro y su lista kirchnerista, o Adorni y su lista fantasma, o Lospennato y la lista amarilla del PRO”, subrayó entre aplausos.

En el acto no hubo respuestas directas a Milei, que en el cierre de campaña de Adorni calificó al PRO como “los fracasados amarillos que pelean el cuatro lugar”. De hecho, Macri (que en los últimos días endureció los cruces con el presidente por la Ficha Limpia) ratificó el apoyo de su partido al Gobierno nacional, aunque lo hizo con reparos.

“Vamos a seguir ayudando al ordenamiento económico del país. Lo hicimos sin condicionamientos, sin especular, a cambio de nada. Pero también sabemos que ordenando la economía no alcanza. Hay que fortalecer las instituciones, ser previsibles y recuperar el respeto por el otro”, especificó el exmandatario.

También bancó fuerte a Lospennato ante la caída de la Ficha Limpia en el Congreso. “Te han dado dura y cruelmente, te pegaron mucho, solo por defender la verdad”, enfatizó Macri. Lospennato, que en ese momento estuvo a punto de quebrarse, alentó luego a sus votantes: “Mientras no haya Ficha Limpia, la Ficha Limpia la pueden marcar ustedes: elijan gente decente y la política cambia para siempre”.

En tanto, Jorge Macri sostuvo que “la Ciudad no está con ganas de un salto al vacío a los brazos de un kirchnerismo que como no sabe gestionar bien, tiene como objetivo romper la Ciudad, y nosotros no los vamos a dejar. Pero tampoco estamos para un salto al vacío a una motosierra que se puede llevar puesto todo”.

“Nosotros tenemos equilibrio fiscal hace tiempo. Administramos con responsabilidad. El equilibrio fiscal no llegó a la Argentina de la mano de Milei, sino de Macri”, reivindicó el jefe de Gobierno porteño.

Voto contra “la derecha”

Minutos antes, Santoro habló en la Facultad de Medicina de la UBA (Universidad de Buenos Aires). El candidato de “Es ahora Buenos Aires” picó en punta en las encuestas gracias a que el PRO y La Libertad Avanza compiten divididos. A diferencia de Lospennato, que contó con el apoyo público de Macri, el diputado de Unión por la Patria no se mostró con figuras nacionales e intentó despojarse de kirchnerismo.

En un extenso discurso, Santoro remarcó que “con un voto podemos poner dos límites: un límite al PRO; que llegó a la conclusión de que puede gobernar mal, total va a ganar las elecciones; y un límite a la crueldad y la irresponsabilidad política que representa Milei”. Por eso, se ilusionó: “Estamos cerca de lograr lo que hace mucho tiempo hubiese parecido imposible”.

El candidato no perdió la oportunidad de meterse en la grieta entre libertarios y macristas. “Quienes se presentaban como el desarrollismo de centro derecha giraron a la ultraderecha. Por eso se desarmó Juntos por el Cambio, porque le compraron el discurso a Milei y después Milei los traicionó. Les votaron todas las leyes en el Congreso, incluso los aplaudían, y cuando vino el cierre de listas les dijeron que no los necesitaban más. Ese es el símbolo de este modelo: no tienen solidaridad entre ellos, se traicionan entre ellos”, advirtió.

Con los cierres de Santoro y Lospennato, llegó a su fin una campaña atípica no solo por el carácter nacional que tomó, sino también por la abultada cantidad de listas (17 en total) que competirán para repartirse las 30 bancas que están en juego en la Legislatura porteña.

En el último día de campaña, el Gobierno redujo a su mínima expresión las actividades de gestión: este jueves no se realizó la reunión de Gabinete, y Adorni pospuso un anuncio relacionado al blanqueo de los “dólares colchón” acusando al kirchnerismo de asociarlo a la campaña.

Como otra prueba de la impronta nacional que tiñe esta elección, Milei decidió suspender su viaje al Vaticano el domingo por la asunción del Papa León XIV, con el fin de estar presente en CABA y votar por su candidato. La comitiva oficial a Roma estará encabezada por el canciller Gerardo Werthein.