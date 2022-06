Tuvieron que transcurrir tres meses, pero tanto el presidente Alberto Fernández, como la vicepresidente, Cristina Kirchner, volverán a participar de un acto juntos. Será este viernes a las 17.00 h. en Tecnópolis, para conmemorar los 100 años de YPF.

La última vez que compartieron un acto fue el 1° de marzo, en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso.

A su vez, la última vez que la vicepresidenta habló en público ya fue hace casi un mes, el 6 de mayo, en la Universidad de Chaco. En esa ocasión, apuntó sobre el rumbo económico del país y también se refirió al ministro de Economía, Martín Guzmán.

Sus palabras, en aquella oportunidad, fueron: “Fue una acción generosa que quien resultó electo presidente pudiera elegir quién era su gabinete económico”,

Para luego, rematar: “Las únicas víctimas son los que no llegan a fin de mes, los que no tienen laburo, los que no tienen para darle de comer a sus hijos. Por eso debemos debatir, no por la boleta única. Tenemos que debatir para ver cómo le devolvemos a la gente la esperanza y los anhelos”.

