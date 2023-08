Alberto Fernández habló de los saqueos: “Les pido que cuidemos la paz social”

Alberto Fernández estuvo junto al gobernador Omar Gutiérrez y aprovechó el acto para hablar de los saqueos que se registraron en distintas provincias como Mendoza, Córdoba y el conurbano bonaerense.

“Les pido también a todos y todas que cuidemos nuestra convivencia democrática”, exclamó.

“Hemos visto hechos en estos últimos días que evidentemente estuvieron organizados”, apuntó y agregó: “Estuve en contacto con una de las víctimas de estos hechos en Río Cuarto, escuché hoy al gobernador de la provincia de Buenos Aires explicar lo que estaba pasando allí”.

“Les pido a todos los argentinos que cuidemos mucho la tranquilidad y la paz social, que nosotros vamos a ocuparnos de resolver los problemas que tienen los argentinos en sus ingresos, pero les pido por favor preservar la paz social”, dijo el presidente.

Sobre el final, reiteró: “Por favor, que no nos rompan la convivencia democrática y aquellos que creen que es un buen modo incentivar la violencia, les pido por favor ‘hemos vivido demasiada violencia en esta Argentina como para seguir soportando tanta violencia, hemos vivido muchos momentos ingratos como para volver a repetir innecesariamente momentos ingratos”.

Alberto Fernández habló tras los saqueos Foto Federico Lopez Claro

Alberto Fernández explicó “por qué no habla”

El presidente se hizo eco de las críticas que surgieron en las redes sociales las últimas semanas en las cuales lo acusan de no estar presente.

“Básicamente, no hablo porque no soy candidato”, dijo un acto en Neuquén.

“Todos están muy preocupados con mi agenda, ‘qué estamos haciendo, dónde está, por qué no habla’. Básicamente no hablo porque no soy candidato, soy presidente y tengo que seguir trabajando y resolviendo los problemas que los argentinos tienen”, aseguró.