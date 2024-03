Adorni, sobre el “pacto de mayo”: No es para generar consenso, sino para el bien de los argentinos

El vocero presidencial Manuel Adorni sostuvo este miércoles que el denominado Pacto de Mayo impulsado por el presidente Javier Milei no busca generar consenso, sino establecer una serie de puntos para el bien de los argentinos.

Durante la conferencia de prensa de este miércoles, Adorni cuestionó la postura de Axel Kicillof sobre la convocatoria y expresó: “Resulta paradójico escuchar declaraciones e una minoría manifestando su escepticismo a concurrir al Pacto de Mayo”.

“El pacto de mayo no es para generar consensos entre políticos sino para garantizar el bien de los argentinos. Nos preocupa que para algunos sigue imperando el dogmatismo ideológico por sobre el interés general”, agregó.

Otras frases de Adorni en la conferencia

Jubilaciones. “Los bonos están en concordancia con las metas de equilibrio fiscal que se hizo en campaña. Respecto a la fórmula jubilatoria, entendemos que es una discusión amplia que hay que darle a los argentinos”.

Escándalo de los seguros. “Irregularidades hemos descripto en todas las dependencias del Estado. No está definido que vayamos a anular el decreto del presidente Alberto Fernández”.

Agenda internacional de Milei. “Lo único que está confirmado es la visita a Alemania, por la entrega de un premio. Cuando tenga la agenda la voy a ir confirmando”.

Despidos en Aysa y posible privatización. “Dentro de las empresas a privatizar, hay varias a las que hay que ponerlas en valor para que funcionen de manera más eficiente. Sino el perjuicio para los argentinos va a ser mayor. No sólo se va a ver en Aysa, sino en otro montón de empresas que independientemente de la intención de privatizarlas o no, todas se van a sanear. No está descartada absolutamente ninguna privatización de las empresas del Estado. Lo que no quita que algunas se hagan y otras no”.

Presupuesto para Universidades y boleto estudiantil. “Una cosa no tiene relación con la otra. No me da la sensación de nadie que esté terminando el secundario y tenga dudas si podrá tomar estudios superiores el año siguiente. Sociales o cualquier otra facultad. No estamos en contra del presupuesto educativo, ni d que las universidades funcionen de manera óptima y eficiente. Estamos en contra de todo lo que se transfiere a las universidades y nadie sabe bien qué pasa y que no se traduce en cantidad de egresados versos la cantidad de inscriptos. Queremos que el dinero que va a las universidades se traduzca en que los chicos terminen con un título universitario y que sean lugares que se usen para estudiar y no para otra cosa. Estamso comprometidos a que tenga presupuesto para los alumnos y para que mantengan la calidad educativa. No vamos a seguir haciendo cosas que no les llegan a los estudiantes”.