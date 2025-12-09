Violenta gresca en la capital: un hombre grave y dos aprehendidos

En un operativo desplegado tras una violenta pelea registrada en la zona de avenida Viamonte y calle México, en San Miguel de Tucumán, la Policía aprehendió a dos hermanos acusados de atacar a puñaladas a un hombre de 32 años, que permanece internado en el Hospital Centro de Salud con pronóstico reservado.

El episodio ocurrió este domingo, a pocos metros de la esquina de Viamonte y México, cuando se desató una trifulca entre cuatro personas. La secuencia terminó con un herido de gravedad que fue trasladado de urgencia al Centro de Salud.

En ese contexto, el segundo jefe de la Unidad Especial, el subcomisario Oscar Llanos, brindó detalles sobre el trasfondo del conflicto: “La víctima, de treinta y dos años, se encontraba con un amigo, que es un testigo presencial del hecho y que manifiesta que tenían un problema de vieja data con estos dos hermanos por un hecho anterior donde habían sido víctimas de robo. Al verlos, estas personas quieren reclamarles y ahí es donde se produce la gresca, que culmina con ese desenlace”.

Tres heridas de arma blanca

De acuerdo con el reporte policial, durante el enfrentamiento los acusados habrían atacado al hombre con un arma blanca y le provocaron tres heridas: en tórax, abdomen y cuello. El paciente continúa internado en estado reservado, mientras la investigación avanza para reconstruir por completo lo sucedido.

Mientras la División Robos y Hurtos trabajaba en la investigación, se activaron tareas de relevamiento e inteligencia para identificar a los sospechosos y localizar posibles domicilios donde podrían ocultarse.

Llanos describió el procedimiento que permitió concretar las detenciones: “Luego de varias horas de vigilancia y observación, se pudo hacer efectiva la aprehensión de estos dos sospechosos, que son hermanos, mayores de edad, los cuales fueron puestos a disposición de la Unidad Fiscal de Homicidios n°1, que ordenó que se le realicen todos los exámenes de rigor y queden en calidad de aprehendidos”.

Según lo que indicó la Policía, ambos detenidos tendrían antecedentes vinculados a causas de robo. La pesquisa continúa bajo la órbita de la Unidad Fiscal de Homicidios N°1.

En su cierre, Llanos subrayó la importancia del procedimiento: “Es importante el rápido accionar para poder poner tras las rejas a estas personas que participaron del ataque”.