Villa Crespo: se confirmó la peor y más oscura sospecha sobre Laura Leguizamón

La tragedia que sacudió al barrio porteño de Villa Crespo el pasado 21 de mayo aún estremece a la sociedad. Laura Leguizamón, quien asesinó a su pareja y a sus dos hijos antes de quitarse la vida, dejó un vacío irreparable. A más de una semana del horror, su hermana Nora rompió el silencio y reveló detalles claves que ayudan a comprender el doloroso trasfondo del crimen.

Un hecho que estremeció al país

Laura Leguizamón fue encontrada sin vida junto a los cuerpos de su pareja, Adrián Seltzer, y sus hijos Ian e Ivo, de 15 y 12 años. El hallazgo lo hizo la empleada doméstica, quien al no recibir respuesta, ingresó al departamento familiar y encontró la escena devastadora.

Desde ese momento, la investigación se centró en reconstruir los hechos previos al crimen. Lo que parecía una familia feliz en redes sociales ocultaba una realidad mucho más compleja.

El testimonio clave de la hermana

En una entrevista exclusiva con Telefe Noticias, Nora Leguizamón habló por primera vez desde la tragedia. Visiblemente conmovida, compartió su dolor y las señales que, con el diario del lunes, revelan un deterioro emocional profundo. “Ella decía cosas raras, desvariaba. Pensaba que iba a perder el trabajo, que podía ir presa. No era ella”, relató Nora, describiendo los síntomas que comenzaron a hacerse evidentes desde abril.

La familia que hallaron muerta en Villa Crespo

Según la hermana, Laura había abandonado su tratamiento psiquiátrico poco antes del hecho. Las autoridades hallaron en la escena una carta escrita por ella, con frases confusas y pensamientos desordenados, lo que refuerza la hipótesis de un cuadro psiquiátrico agudo no tratado.

La culpa, el duelo y el pedido de ayuda a tiempo

La familia, según Nora, minimizó los cambios de comportamiento atribuyéndolos al estrés. “Claramente, estaba enferma, pero era muy difícil que lo aceptara. No podíamos obligarla”, explicó con pesar. Con la voz entrecortada, Nora dejó una reflexión que conmueve: “Uno siente culpa, piensa qué no pudimos ver, cómo no acompañamos más. Esto rompió todo, desintegró una familia hermosa.”

Los padres de la familia que perdió la vida en Villa Crespo. Ellos incluidos.

Y cerró con un mensaje que interpela a toda la sociedad: “Ojalá esto sirva para que nadie más llegue a un lugar así.”

Salud mental: una deuda pendiente

El caso de Laura Leguizamón expone con crudeza los efectos del abandono del tratamiento de salud mental y la necesidad urgente de políticas de prevención y acompañamiento familiar. En Argentina, miles de personas luchan a diario contra trastornos psicológicos sin acceso adecuado a atención, contención o diagnóstico.