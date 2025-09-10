VIDEO | Un camión mosquito cayó de un puente, se incendió y el chofer murió calcinado

Una fuerte tragedia vial sacudió este martes a la provincia de Corrientes. Un camión mosquito que transportaba autos 0 km cayó de un puente en la Ruta Nacional 14, a la altura del kilómetro 443 en Paso de los Libres, y se prendió fuego por completo. El conductor quedó atrapado en la cabina y murió calcinado en el acto.

El accidente y el video incendio

De acuerdo con los primeros reportes, el chofer perdió el control del vehículo, que terminó desbarrancando desde el puente y volcando sobre la calzada. Minutos después, el rodado se incendió y las llamas consumieron también a todos los autos que llevaba.

El siniestro generó un importante despliegue de bomberos voluntarios de Bompland, Parada Pucheta y Colonia Libertad, quienes trabajaron durante horas para sofocar el fuego y evitar que se propagara. La magnitud del incendio complicó las tareas de rescate, mientras una densa columna de humo cubría la zona.

Investigación en curso

Hasta el momento, las autoridades no lograron identificar al conductor fallecido ni la matrícula del camión, lo que dificulta el avance de la investigación y la notificación a los familiares. Tampoco pudo determinarse aún a qué empresa pertenecía el transporte.

La zona de Parada Pucheta, en el departamento de Paso de los Libres, permanece bajo custodia policial mientras los peritos realizan los trabajos correspondientes para establecer cómo ocurrió la tragedia.

Ruta Nacional 14: un corredor clave y peligroso

La Ruta Nacional 14 es uno de los corredores viales más transitados del Litoral argentino, utilizada por vehículos de carga y transporte internacional. En los últimos años se registraron allí numerosos accidentes, lo que mantiene en alerta a las autoridades viales.

Las pericias buscarán determinar si el accidente fue producto de una falla mecánica, un error humano o algún otro factor externo