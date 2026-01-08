Eugenia Rolón, militante acérrima del Gobierno de Javier Milei y novia de Iñaki Gutiérrez, chocó en Mar de Ajó contra un poste, cuando manejaba borracha este jueves a las 10 hs.

Su pareja, uno de los jóvenes que acompañó a La Libertad Avanza desde el primer momento, debió ir a buscarla ya que, según trascendió, la chica no podía mantenerse en pie.

Un video registró el momento en que dobla muy abierto en una esquina y, cuando quiere enderezar el auto al carril correspondiente, pierde el control, yendo directo hacia un poste sobre la vereda. Afortunadamente ni ella ni terceros resultaron heridos.

Alcoholemia positiva

El dato más grave es que la joven de 23 años iba borracha al momento del accidente. Esta tarde se viralizaron la denuncia y la foto que muestra el medidor de alcoholemia, que arrojó 1.89 g/L de alcohol en sangre.

El test de alcoholemia de Eugenia Rolón

Cabe mencionar que la provincia de Buenos Aires está prohibido beber alcohol antes de manejar y, antiguamente, lo mínimo permitido era 0,5g/L. De modo que la cifra que arrojó la prueba de Rolón cuadruplicaba aquella cantidad.

Por el momento ni ella ni su novio se pronunciaron en redes sobre lo ocurrido. Además del test, se viralizó la denuncia y el documento de la joven, para que no queden dudas que se trataba de ella.

Quién es Eugenia Rolón

Eugenia Rolón es pareja del tiktoker presidencial Iñaki Gutiérrez. En Santa Fe, el año pasado candidata a convencional constituyente por San Lorenzo, su distrito.

Ella acompañó a Gutiérrez en tareas dentro de Casa Rosada, específicamente relacionadas con las redes sociales. No obstante, algunos episodios llevaron al asesor Santiago Caputo a prescindir de aquellos servicios.