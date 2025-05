Bernardo Adrián Seltzer fue hallado muerto junto a sus dos hijos adolescentes y esposa este miércoles en Villa Crespo. Hasta el momento todo indica que el triple crimen seguido de suicidio fue cometido por la mujer. En ese marco, además de las fotos familiares que coparon las redes, también se viralizó un video en el que se lo escucha hablar de su familia.

En el video de lo que parece ser una exposición corporativa, Seltzer habla de “los riesgos”. En ese marco, hacía esta introducción: “Empecé a pensar en mi vida y los riesgos. Van a decir ‘qué está poniendo este tipo acá’. Bueno, voy a ponerle mis cosas valiosas”.

La pantalla de su presentación proyectaba una cálida foto de Laura Leguizamón y sus dos hijos cuando eran más pequeños. “Esta es una foto de mi familia. Tengo dos hijos hermosos y una esposa amorosa, fantástica. Agradezco muchísimo a la vida tenerla, haberla encontrado”, decía sobre la madre de sus hijos, quien se cree los habría asesinado a los tres este miércoles.

“No quiero perder a mi familia”

“Entonces, qué hago con mi esposa, con mi familia, que es uno de los bienes más preciados que tengo, esto que he logrado formar. Me comporto, me comporto como hay que hacerlo para que no me suceda a mí lo que le sucede, quizás, a la gente de la farándula, que aparecen en televisión habitualmente diciendo ‘uy, cometí un error, no sabía que me estaban grabando’”, aseguraba Seltzer.

Y agregaba una de las frases más escalofriantes, sabiendo el dramático desenlace que tuvo lugar este miércoles. “No corro el riesgo, no arriesgo nada que no quiera perder. No quiero perder a mi familia, por ende, no la arriesgo. Me comporto como me tengo que comportar”.