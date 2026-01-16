Policiales / Investigación

Una mujer de 41 años y su hijo de 7 fueron hallados muertos en un hotel de Recoleta

Se habían hospedado ahí por una noche. La familia los buscaba desde este jueves por la tarde.

Claudia Mercado
16 de enero de 2026,

Trágica escena en KER Recoleta

Una mujer de 41 años y su hijo de 7 fueron hallados muertos en una habitación del hotel Ker de Recoleta. Ambos eran buscados intensamente desde este jueves por su familia.

Las víctimas fueron identificadas como Gisela Mercedes Yurka y Gabriel Saru Ovejero, que vivían juntos en González Catán, partido de La Matanza, y habían desaparecido este jueves. Su familia y amigos habían comenzado una campaña en redes sociales para dar con el paradero de ambos.

En el hotel, ubicado en Marcelo T. de Alvear 1368, entre las calles Uruguay y Talcahuano, señalaron que llegaron el jueves para hospedarse por una noche. Esta mañana debían dejar la habitación para hacer el check out, pero como eso no sucedió y tampoco respondían a los llamados, decidieron llamar a la policía.

La macabra escena del hotel

Cuando la policía forzó la puerta de entrada de la habitación 306 se encontró con una escena macabra: la mujer y el chiquito estaban muertos dentro de la bañadera.

Tras conocerse el episodio, la Justicia intenta determinar las causas de muerte, a la vez que busca atar cabos mediante las declaraciones de los familiares de las víctimas, que habían denunciado su desaparición este jueves por la tarde. También el gerente y el personal de limpieza deberán prestar declaraciones.

Dado que no faltaban pertenencias y la cerradura no estaba forzada, además de que nadie escuchó ningún ruido que llamara la atención, la principal hipótesis apunta a que la mujer, quien se dedicaba a la docencia, habría asesinado a su hijo para luego quitarse la vida.

La causa es investigada por la Fiscalía Criminal Correccional 59, a cargo de la Laura Belloqui.

