Una familia desapareció por 4 años, dejó sus pertenencias y fue encontrada sin vida

El 8 de octubre de 2009, la tranquila localidad de Eufaula, Oklahoma, quedó marcada por uno de los casos más desconcertantes de desaparición familiar. Bobby, Sherilynn y su hija Madyson Jamison salieron rumbo a un terreno cercano y nunca regresaron. Cuatro años después, sus cuerpos fueron hallados, dejando detrás un misterio que, hasta hoy, sigue sin respuesta, de acuerdo a lo que informó A24.

La camioneta abandonada y los primeros indicios

Días después de la desaparición, la camioneta de la familia fue encontrada en un camino de tierra, a unos 30 kilómetros de su destino. Dentro del vehículo, la escena sorprendió a las autoridades: el perro de la familia estaba vivo pero desnutrido, los documentos y teléfonos intactos, un GPS encendido y cerca de 32.000 dólares en efectivo. Los abrigos de la familia permanecían en el asiento trasero, a pesar del frío extremo, y un maletín marrón cargado por Bobby nunca fue encontrado. Estos elementos comenzaron a alimentar diversas teorías sobre posibles problemas financieros, actividades ilícitas o incluso un plan deliberado de desaparición.

Hallazgo de los cuerpos y teorías sin respuesta

El 15 de noviembre de 2013, cazadores encontraron restos óseos de los tres miembros de la familia a menos de cinco kilómetros del lugar donde estaba la camioneta. Aunque se confirmó que los cuerpos eran de los Jamison, el estado de los restos impidió determinar las causas de la muerte. Desde entonces, las hipótesis se han multiplicado: ¿fingieron sus muertes?, ¿un homicidio seguido de suicidio?, ¿ajuste de cuentas relacionado con el narcotráfico?, o incluso ¿problemas psicológicos y creencias espirituales que los llevaron a un final trágico?

Durante los meses previos a la desaparición, vecinos y amigos reportaron cambios extraños en la familia: pérdida de peso rápida, comportamientos erráticos y conversaciones sobre fantasmas y textos satánicos. Todo esto sumado a la gran cantidad de dinero en la camioneta y al maletín desaparecido, ha mantenido el caso abierto y rodeado de especulación.

Hoy, casi 16 años después, el misterio de los Jamison continúa sin cierre. La historia de su desaparición y muerte sigue siendo una de las más inquietantes en la historia criminal de Estados Unidos, dejando detrás preguntas que probablemente nunca tendrán respuesta. En Oklahoma, su nombre sigue siendo sinónimo de enigma y desconcierto.