Una chica de 15 años desapareció en Mar del Plata y dejó un inquietante mensaje: “Lo único...”

La ciudad de Mar del Plata vive horas de angustia por la desaparición de Nahiara Kimey Gordillo, una adolescente de 15 años que fue vista por última vez entre la medianoche y las 5 de la mañana del lunes. Su familia encontró una carta inquietante y, en las últimas horas, aparecieron publicaciones en redes sociales que suman más misterio al caso.

La carta que dejó antes de irse

Según relataron sus padres, Nahiara dejó un breve escrito en su casa antes de desaparecer. En el mensaje, expresaba:“Lo único que hago es traer problemas y preocupaciones. Me voy antes de que alguno de los dos se vaya primero. Los amo demasiado pero no puedo más así. Por favor no me busquen”.

El mensaje que dejó.

Este detalle encendió las alarmas en su entorno, que desde ese momento no tiene certezas sobre el paradero de la joven.

Una historia en Instagram que genera dudas

El mismo lunes, cerca de las 15, apareció publicada una historia en la cuenta de Instagram de la adolescente. El mensaje decía: “Estoy bien, estoy en un lugar seguro con comida y todo. No quiero que me busquen más por favor se los pido, me siento mejor así”.

La historia de Instagram.

Sin embargo, su familia desconfía de la publicación. “La historia se publicó desde su cuenta, sí. Pero no sabemos si es ella la que escribió porque no escuchamos su voz”, declaró Damián, su padre, al medio local 0223.

Un audio que suma incertidumbre

El martes trascendió que Nahiara habría enviado un audio de reproducción única a un conocido. No obstante, hasta el momento no hay registro de ese archivo y la duda crece alrededor de su autenticidad.

La desaparición se da en medio de una situación complicada para la adolescente. Hace un mes había dejado la escuela secundaria por conflictos con sus compañeras. Además, la semana pasada tuvo una fuerte discusión con su hermano. Sus padres habían decidido que desde este lunes acompañaría a su papá al trabajo, pero ese momento nunca llegó.

El pedido de la familia

Mientras la búsqueda continúa, la familia de Nahiara colocó carteles en distintos puntos del centro de Mar del Plata y pide colaboración a los vecinos para obtener cualquier dato que ayude a encontrarla.

En un mensaje difundido en redes sociales, sus padres escribieron: “Hola hija. Nos gustaría que vuelvas a casa y hables de las cosas que te pasan así las podemos solucionar. No sirve de nada irse de la casa sin enfrentar los problemas”.