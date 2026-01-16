Policiales

Un sujeto fue aprehendido tras un episodio de violencia de género

El hecho se investiga con intervención de fiscalía de feria; y las autoridades reiteran líneas de asistencia 144 y 911.

Redacción Vía Catamarca

16 de enero de 2026,

La Policía aprehendió a un hombre de 45 años y se invitó a la mujer a formalizar la denuncia en el precinto judicial.

Un hombre de 45 años fue aprehendido en la zona sur de la ciudad Capital, tras un procedimiento realizado por efectivos de la Comisaría Décima a partir de un requerimiento del SAE-911.

Según la información policial, el sujeto habría mantenido a su pareja, una mujer mayor de edad, encerrada en una vivienda contra su voluntad y luego la habría agredido físicamente.

El operativo se concretó en calle 9 de Julio al 1.600. De acuerdo al parte oficial, se invitó a la damnificada a radicar la denuncia penal en el Precinto Judicial N° 2, mientras que el presunto agresor fue trasladado y quedó alojado en la seccional, a disposición de la Fiscalía de Instrucción en feria del Distrito Sur, que impartió las directivas a seguir.

Líneas de ayuda

Según indicaron desde las redes de la Policía catamarqueña, ante situaciones de violencia familiar y de género, se recuerda que está disponible la línea gratuita 144 y también el 911, con atención anónima las 24 horas, los 365 días del año.

