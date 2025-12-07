Un policía mató a tiros a un joven en Morón que lo denunció por atropellar y abandonar a su primo horas antes

Un policía de la Ciudad de Buenos Aires chocó contra la moto en la que viajaba un joven en Morón y lo abandonó. Más tarde, el efectivo se fue a entregar por el hecho, pero fue enfrentado por la familia del chico accidentado, sacó un arma y mató al primo de la víctima.

La secuencia del brutal hecho comenzó cuando en el barrio 20 de junio de Morón un efectivo manejaba su auto particular con su hijo, a quien llevaba al médico. En el camino chocó con una moto que era manejada por un joven de nombre “Pitu”, quien fue trasladado de urgencia al Instituto de Haedo.

La familia del joven accidentado denunció que el policía escapó sin asistirlo. El policía decidió entregarse seis horas después en la Comisaría Morón N°4 con jurisdicción en Gervasio Pavón, donde ocurrió el choque.

La discusión entre familiares que terminó con un asesinato

La llegada a la comisaría coincidió con la de los vecinos y familiares del chico accidentado. Eso desató un enfrentamiento. El policía quiso huir, pero un joven, primo de la víctima, fue a patear su auto y a golpearlo. El efectivo sacó su arma en medio del enojo, efectuó dos disparos y el familiar murió en el acto.

Tras los disparos, el policía huyó con su auto, pero las cámaras de seguridad lo captaron y fue detenido en la zona de Morón Centro. Los familiares y vecino del joven asesinado acusaron al personal de la policía de manipular el cuerpo sin esperar a los forenses para levantar el cuerpo.

“Él iba a ser papá. Ahora la chica quedó sola. Él no era un pibe malo para que venga uno y le saque la vida. Hay corrupción, no nos podemos calmar“, comentó un familiar a los medios pidiendo justicia y acusando a la policía de “levantar las pruebas” del caso.